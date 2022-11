SED exibe documentário sobre avanços e desafios na educação dos surdos em MS

Governo de MS, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), convida para o lançamento e exibição do documentário “Setembro Azul 2022: avanços e desafios na educação dos surdos em Mato Grosso do Sul”.

O documentário apresentará o retrato da educação escolar do surdo no Estado do Mato Grosso do Sul na perspectiva dos estudantes surdos matriculados na Rede Estadual de Ensino (REE), estudantes indígenas surdos, egressos surdos que conquistaram espaço no mundo do trabalho e/ou na área acadêmica.

O evento acontece no dia 17 de novembro, das 7h30min às 11h30min, na sala do Cinema UCI, no Shopping Bosque dos Ipês, no Parque dos Novos Estados, em Campo Grande.

A entrada dos participantes será somente pelo Acesso C. Considerando as normas de segurança do Shopping Bosque dos Ipês e seu horário de funcionamento. O evento será em horário extraordinário de funcionamento do Shopping Bosque dos Ipês, sendo das 7h30min às 11h30min.

A sala do cinema tem capacidade para 250 participantes. A inscrição, do interessado em participar do evento, é obrigatória até o dia 07 de novembro de 2022 por meio do link: https: https://doity.com.br/lancamento-do-documentario-setembro-azul-cas

A exibição é gratuita, porém o estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês é terceirizado, e isso implica no pagamento do estacionamento, por parte do participante, se for o caso. Ressalta-se que somente os inscritos, munidos de documento de identificação, poderão adentrar no Shopping Bosque dos Ipês para participar do evento.

Mais informações e outros esclarecimentos, no Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS), pelo telefone 3314-1273.