1º Caminhada da Paz acontece nesta quarta contra a violência e preconceito em Corumbá

Evento integra agenda de visibilidade do segmento trans e também dialogará com o dia Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro

Na próxima quarta-feira (19), a Caminhada “O Amor não se cala”, será realizada em Corumbá como um ato simbólico que marca e reafirma o compromisso da cidade com a defesa da vida, da inclusão e da convivência pacífica.

A caminhada saíra às 10h30 e em sua primeira edição, promovida através da Gerência de Políticas Públicas para LGBT de Corumbá, ganha significado ampliado ao levantar a bandeira da paz, chamando toda a população para um movimento de união contra a violência, o preconceito e a intolerância. A ação, que tradicionalmente integra a agenda de visibilidade do segmento trans, dialoga também com outra data de grande importância celebrada em 20 de novembro: o Dia da Consciência Negra.

Ao unir essas agendas, Corumbá reforça que paz, respeito e dignidade só são possíveis quando se reconhece e valoriza a história, as identidades e as lutas que moldam a sociedade. O dia da Memória TRANS marca a trajetória das pessoas trans que perderam suas vidas em razão da violência, ao mesmo tempo em que celebra a resistência e o legado do povo negro, fundamentais na construção cultural, social e política do Brasil.

A Caminhada da Paz surge, portanto, como ponte entre essas datas, convidando a cidade a refletir sobre os direitos humanos de forma ampla: contra qualquer forma de violência, seja social, racial, de gênero ou institucional.

Representantes da sociedade civil, instituições públicas, movimentos sociais, coletivos culturais e cidadãos de todas as idades são esperados para compor esse ato de união e esperança. A Prefeitura destaca que, mais do que um evento, trata-se de uma ação educativa e de sensibilização, alinhada às políticas públicas municipais voltadas ao acolhimento, à inclusão, ao combate às desigualdades e à construção de uma cidade onde todos possam viver com segurança e respeito.

A concentração será na Rua Dom Aquino, às 10h30, onde serão realizadas falas, homenagens e o ato de levantar a bandeira da paz, simbolizando o desejo de uma Corumbá mais humana, diversa e acolhedora.

No Dia da Bandeira, Corumbá ergue também a bandeira da paz. Honra as memórias, resistências e histórias que fortalecem o compromisso coletivo com um futuro sem violência e com mais igualdade.

