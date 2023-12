18º Congresso Mundial da Água começa em Beijing

O 18º Congresso Mundial da Água começou em Beijing nesta segunda-feira, tendo esse evento de cinco dias o tema “Água para Todos: Harmonia entre os Humanos e a Natureza”.

Esta é a primeira vez que a China sedia o Congresso Mundial da Água. O congresso deste ano atraiu cerca de 600 delegados internacionais de mais de 60 países e regiões, mais de 130 organizações internacionais e instituições relacionadas à água, bem como quase 700 profissionais de recursos hídricos da China.

O 18º Congresso Mundial da Água tem seis subtemas: nexo água-homem-economia-ecologia sob um ambiente em mudança; promover a eficiência hídrica, a produtividade e os serviços; construção de resiliência para prevenção e mitigação de desastres; apoiar a saúde e as funções dos ecossistemas aquáticos; estabelecimento de infraestruturas hídricas sustentáveis; e inovação para governança e gestão da água.

Ao discursar na cerimônia de abertura, o ministro dos Recursos Hídricos da China, Li Guoying, disse que, como o mundo enfrenta desafios cada vez mais severos envolvendo desastres hídricos, recursos hídricos, ecologia da água e ambiente aquático, é de grande importância compartilhar ideias sobre gestão da água, discutir boas estratégias de gestão da água, buscar cooperação e desenvolvimento e contribuir conjuntamente com soluções para a governança global da água com foco no tema do congresso.

O 18º Congresso Mundial da Água deve publicar uma Declaração de Beijing na cerimônia de encerramento.

O Congresso Mundial da Água é um dos maiores congressos que conectam formuladores de políticas de água, pesquisadores e profissionais de políticas em todo o mundo. A Associação Internacional de Recursos Hídricos tem realizado com sucesso este influente evento 17 vezes em vários locais ao redor do mundo antes desta edição em Beijing.

Com informações da XINHUA Agency News