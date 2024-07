150 vagas: IFMS abre inscrições para transferência externa e portadores de diploma

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu vagas na graduação para portador de diploma, reingresso e transferência externa e interna, no segundo semestre. Com 150 vagas, as inscrições seguem abertas até o dia 5 de agosto.

As vagas são ofertadas em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. O candidato deverá realizar o cadastro pela internet.

As vagas estão abertas para os seguintes cursos:

Bacharelado

Agronomia,

Arquitetura e Urbanismo,

Engenharia Civil,

Engenharia da Computação,

Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica;

Licenciatura

Computação e Química;

Tecnologia

Agronegócio,

Alimentos,

Análise e Desenvolvimento de Sistemas,

Jogos Digitais,

Processos Metalúrgicos,

Redes de Computadores

Sistemas para Internet.

O processo seletivo tem as seguintes modalidades:

portador de diploma – ingresso para aqueles com curso superior concluído no Instituto Federal ou em outra instituição de ensino, pública ou privada, reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação);

reingresso – destina-se a estudantes do IFMS que desejam retornar ao mesmo curso do mesmo campus, o qual deixaram de frequentar, no máximo há cinco anos, que não tenham se beneficiado do reingresso anteriormente;

transferência externa – voltada a acadêmicos regularmente matriculados na instituição que queiram se transferir para outro campus ou para os regularmente matriculados em outra instituição de ensino, pública ou privada, que desejem se transferir para o IFMS, desde que sejam cursos afins;

transferência interna – para alunos regularmente matriculados no Instituto Federal que queiram se transferir para outro curso no mesmo campus, desde que sejam afins.

A previsão é de que o resultado preliminar seja divulgado em 19 de agosto e o final, no dia 26.