UFMS abre concurso com salários de até R$14 mil para docentes

Inscrições começam em 1º de agosto e vão até 1º de setembro; vagas são para diversas unidades da instituição



A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) lançou edital de concurso público com vagas para professores do magistério superior. As inscrições serão abertas no dia 1º de agosto e seguem até 1º de setembro, exclusivamente pelo portal de concurso da instituição. A taxa de inscrição é de R$300.

As provas serão aplicadas entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, por etapas, em Campo Grande e Três Lagoas. Além dessas duas cidades, o concurso prevê vagas para diferentes campi da UFMS, como Aquidauana, Corumbá, Coxim, Paranaíba, Chapadão do Sul, Nova Andradina e Ponta Porã. A remuneração que varia conforme a titulação e o regime de trabalho.

Para candidatos com doutorado e regime de dedicação exclusiva, o salário inicial é de R$ 14.288,85, somando vencimento básico (R$ 6.180,86), retribuição por titulação (R$ 7.107,99) e auxílio-alimentação (R$ 1.000). Já para jornada de 20 horas semanais, os vencimentos variam de R$ 3.399,47 a R$ 4.867,43, a depender da titulação (especialização, mestrado ou doutorado), com auxílio-alimentação de R$ 500.

O concurso será composto por prova escrita, prova didática e prova de títulos. Os candidatos também deverão submeter memorial descritivo e poderão ser convocados para arguição. A UFMS prevê reservas de vagas para pessoas com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas, conforme as regras estabelecidas no edital.

Isenção da taxa de inscrição pode ser solicitada entre os dias 1º e 5 de agosto por candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea. O resultado preliminar das isenções será divulgado no dia 12 de agosto.

O resultado final do concurso está previsto para ser homologado até 17 de novembro de 2025.

Leia o edital na íntegra:

