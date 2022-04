UFGD abre concurso público para preencher 4 vagas técnico-administrativas

Na última sexta-feira (8), a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) começaram as inscrições para o concurso público para cargos técnico-administrativos de 2022, e se encerram no dia 6 de maio. As provas serão aplicadas no dia 29 de maio, em Dourados.

Estão sendo ofertadas 4 vagas, duas para o cargo de analista de tecnologia em informação, uma para engenheiro ambiental e sanitarista, e uma para engenheiro agrônomo. A inscrição tem uma taxa de R$150,00 para todos os cargos, mas alguns candidatos podem fazer pedido de isenção, como quem possuir CadÚnico (Cadastro Único), e podem fazer o pedido até 14 de abril apresentando as documentações requeridas, conforme edital.

O salário para novos servidores será de R$4.180,66, e mais auxílio-alimentação de R$458,00. Outros benefícios como auxílio-transporte, ressarcimento de plano de saúde, auxílio pré-escolar e vantagens previstas no plano de carreira também poderão ser concedidos.

As inscrições vão até dia 6 de maio, e devem ser feitas através do site Portal UFGD.