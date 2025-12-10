Três Lagoas abre seleção com 213 vagas e salários para níveis médio e superior

Inscrições vão até 29 de dezembro e devem ser feitas pela internet; edital prevê contratação temporária para 29 cargos

A Prefeitura de Três Lagoas publicou o Edital de Abertura nº 001/2025 para contratação temporária em 29 cargos, totalizando 213 vagas, além de cadastro de reserva. As oportunidades são para candidatos com níveis médio e superior, em funções destinadas a atender demandas emergenciais do município.

As inscrições são exclusivamente online pelo site do Instituto Avalia. O prazo começa em 10 de dezembro de 2025 e segue até às 19h do dia 29 do mesmo mês, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul. A taxa de participação é de R$70 para cargos de nível médio e R$90 para nível superior, com salários de R$ 2.093,77 e R$ 5.583,3, respectivamente.

O edital também prevê período de isenção da taxa, que poderá ser solicitado entre 10 de dezembro e 12 de dezembro de 2025, até às 21h. Todas as fases do processo seletivo, documentos exigidos e demais orientações podem ser consultadas diretamente no edital disponível na plataforma do Instituto Avalia. A Prefeitura orienta que os candidatos acompanhem o site constantemente para não perder prazos ou atualizações.

O processo seletivo tem caráter temporário e foi aberto para atender necessidade excepcional de interesse público, conforme prevê a legislação municipal. As etapas detalhadas como provas, critérios de avaliação e convocações estão descritas no edital oficial.

