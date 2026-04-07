Tecnologia que transforma: Jardim recebe cursos gratuitos com foco no futuro digita

Parceria amplia acesso à qualificação tecnológica e fortalece oportunidades de emprego e renda no município

Ao longo do mês de abril, o município de Jardim se torna palco de uma importante iniciativa de transformação social e econômica por meio da educação tecnológica. A Carreta Tecnológica do Senac MS está instalada na cidade oferecendo uma ampla grade de cursos gratuitos voltados à tecnologia, informática e marketing digital.

A ação é resultado de uma articulação estratégica entre a Prefeitura Municipal e a AEJAR (Associação Empresarial de Jardim), que têm atuado de forma protagonista para levar qualificação profissional à população. A iniciativa reforça o compromisso das instituições em preparar cidadãos para as novas demandas do mercado de trabalho, cada vez mais digital e competitivo.

O ato oficial de abertura acontece no dia 14 de abril, às 9 horas, reunindo autoridades locais e representantes das entidades envolvidas.

Mais do que cursos, a presença da carreta representa um verdadeiro hub de inovação itinerante. Equipada com 15 computadores, internet, climatização e estrutura completa, ela oferece um ambiente propício para o aprendizado prático e acessível. Instalada na Praça Getúlio Vargas, em frente à Paróquia Santo Antônio, a unidade facilita o acesso da população.

Entre os cursos ofertados estão capacitações alinhadas às tendências do mercado, como inteligência artificial, marketing digital, design gráfico, pacote Office e informática básica incluindo turmas voltadas à melhor idade. Cada curso conta com 15 vagas, garantindo atendimento mais personalizado e melhor aproveitamento dos alunos.

O destaque vai para a visão estratégica da AEJAR e da Prefeitura, que entenderam que investir em tecnologia não é mais uma opção, mas uma necessidade. Em um cenário onde o digital dita regras, oferecer capacitação gratuita é abrir portas para o empreendedorismo, geração de renda e inclusão social.

As inscrições são realizadas de forma online, com divulgação nos canais oficiais da Prefeitura. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos números (67) 99658-4200 ou (67) 99100-9470, em horário comercial.

As aulas acontecerão no caminhão do Senac.

Juliana Brum

Correspondente Sudoeste