Secretaria de Estado de Saúde abre concurso com 201 vagas, para nível superior, médio e fundamental

Foi publicado na última quarta-feira (13) do Diário Oficial o edital de abertura do concurso público destinado ao preenchimento de 201 vagas para os cargos da carreira de Gestão do Sistema Único de Saúde, da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Com inicio das inscrições no dia 13 de abril até o dia 11 de maio.

As inscrições podem ser feitas pelo site da banca organizadora do concurso, a Fapec (Fundação de Apoio a Pesquisa, ao Ensino e a Cultura).

A prova escrita objetiva terá duração de 4 horas e será realizada aqui na Capital, com data provável para o dia 29 de maio.

Descrição de vagas:

No total, são 201 vagas distribuídas nos cargos de

Auditor de Serviços de Saúde (14).

Fiscal de Vigilância Sanitária (7).

Especialista de Serviços de Saúde (114), que exigem ensino superior e especialidades.

Assistente de Serviços de Saúde (58).

Auxiliar de Serviço de Saúde (3), que exigem nível médio e técnico e nível fundamental, respectivamente.

Nível superior

Para o cargo de auditor de serviços de saúde, a remuneração é de R$5.511,51, com adicional de função de 260% e jornada de trabalho de 40 horas semanais e 8 horas diárias. As vagas estão divididas para candidatos com formação em administração, contabilidade, enfermagem, farmácia e medicina, e que possuam pós-graduação em saúde publica ou na área de formação.

Quanto ao cargo de fiscal de vigilância sanitária, a remuneração é de R$2.362,07, com adicional de função de 260% e jornada de trabalho de 40 horas semanais e 8 horas diárias. As vagas estão divididas para candidatos com formação em biomedicina, enfermagem, farmácia e medicina, e que possuam pós-graduação em nível de especialização.

O cargo de especialista de serviços de saúde é dividido em 14 subfunções. As funções de arquiteto, assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico veterinário, é necessário que o candidato possua formação superior na área desejada e registro no conselho de classe. Quanto as funções de analista de desenvolvimento profissional e gestor de serviços de saúde, o candidato deverá ter pós-graduação na área e formação em direito, administração e contabilidade, respectivamente. A remuneração é de R$2.362,07, com adicional de função de 95% e jornada de trabalho de 40 horas semanais e 8 horas diárias.

Para as funções de médico e de cirurgião dentista, é necessário que o candidato tenha formação na área e registro no conselho. A remuneração é de R$2.863,12, com adicional de função de 65% e jornada de trabalho de 20 horas semanais.

Os candidatos interessados na função de sanitarista deverão ter pós-graduação, com no mínimo 680 horas, ou mestrado ou doutorado, na área de saúde pública. A remuneração da função é de R$3.364,17, com adicional de função de 100% e jornada de trabalho de 40 horas 8 horas de trabalho.

Nível médio

Para o cargo de assistente de serviços de saúde, a remuneração é de R$1.646,29 e tem a jornada de trabalho de 40 horas semanais e 8 horas diárias. As vagas estão divididas para candidatos com formação completa no ensino médio ou médio técnico. Referente ao adicional de função, o de assistente de serviços de saúde é de 70%, o de técnico de enfermagem é de 95% e o de técnico de laboratório é de 85%.

Nível fundamental

Para o cargo de auxiliar de serviço de saúde, a remuneração é de R$1.431,59, com adicional de função de 60% e jornada de trabalho de 40 horas semanais e 8 horas diárias. As vagas são destinadas para candidatos com formação completa no ensino fundamental e que possuam habilitação nível “D”.

Para mais informações sobre o certame, tais como o cronograma preliminar, as fases previstas e as atribuições de cada função, acesse o edital disponível nas páginas 184 a 223 da edição n° 10.805 do Diário Oficial do Estado.

Os concursos estão sendo realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização).

Com informações da Governo de MS.