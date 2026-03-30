Queda de energia após explosão suspende aulas no IFMS de Campo Grande

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) suspendeu as aulas dos cursos técnicos integrados do período da manhã desta segunda-feira (30), no campus de Campo Grande, após problemas elétricos registrados no local.

Segundo a instituição, a ocorrência começou ainda no domingo (29), com uma falha na iluminação do Bloco F, que atingiu cinco das 16 salas utilizadas. Durante a tentativa de reparo no quadro geral de energia, houve uma explosão, agravando a situação e comprometendo todo o fornecimento elétrico do bloco.

O problema aconteceu enquanto candidatos realizavam as provas do concurso da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). Com a queda de energia, os participantes precisaram recorrer a lanternas para concluir o exame. Relatos apontam que houve cheiro de fumaça e acionamento das luzes de emergência, além de auxílio de fiscais.

O IFMS informou que segue trabalhando para normalizar o sistema elétrico e que possíveis impactos em aulas de outros períodos serão comunicados pelos canais oficiais.