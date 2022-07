Prefeitura de Corumbá convoca os candidatos do Processo Seletivo Simplificado de Saúde para entrega de documentos

A Prefeitura de Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande, publicou no DIOCORUMBÁ de hoje (6), o Edital com a relação de nomes e dos dias, horários e local da entrega de documentos para a validação das inscrições dos candidatos aptos do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Os candidatos convocados deverão imprimir a ficha de currículo e preenche-la corretamente. Também é preciso apresentar um original e uma cópia de documento de identificação com foto, originais e cópias do Certificado de Escolaridade exigido para o cargo/função, comprovante do Registro do Conselho (quando couber), diplomas de Graduação, Pós-graduação, Doutorado, e cursos, voltados para a área, comprovação de experiência profissional voltados para a área.

A PCD (Pessoa com Deficiência) ainda precisa apresentar original e cópia do laudo médico expedido pelo médico com a respectiva CID. Os candidatos convocados para a entrega de documentos que não comparecerem serão desclassificados automaticamente.

O prazo de entregas dos documentos começam amanhã (7) e vão até terça-feira (12), incluindo o sábado (9), conforme o cargo do inscrito.

A entrega deve ser feita no Auditório do Paço Municipal, localizado na rua Gabriel Vandoni de Barros, Bairro Dom Bosco, segundo piso.

Com informações de Prefeitura de Corumbá

