Prefeitura de Campo Grande abre seletivo para coveiros e pedreiros com salários de até R$ 1.600

A Prefeitura de Campo Grande abriu inscrições para um novo processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de coveiros e pedreiros para atuar nos cemitérios da Capital. O edital foi publicado no Diogrande (Diário Oficial) desta terça-feira (1º).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente entre os dias 2 e 4 de julho de 2025, por meio do site: www.campogrande.ms.gov.br/semadi/processoseletivo. Mais detalhes sobre o procedimento estão disponíveis em: www.campogrande.ms.gov.br/semadi/como-se-inscrever.

A seleção será feita apenas por prova de títulos, conforme prevê o edital. Serão reservadas 10% das vagas para candidatos negros, 5% para PCDs (pessoas com deficiência) e 5% para indígenas. No entanto, como se trata da formação de cadastro reserva, as cotas não se aplicam ao provimento imediato das vagas.

Os cargos exigem nível alfabetizado e os contratos terão duração de até um ano, com jornada de 40 horas semanais. Os salários variam entre R$ 1.518,00 e R$ 1.600,00, dependendo da função.

Atribuições

Para o cargo de pedreiro, as funções incluem: assentamento de tijolos com revestimento de gavetas, execução de estruturas de concreto armado, demolição e restauração de alvenaria em jazigos, elaboração de orçamentos de materiais e serviços, além da manutenção de equipamentos utilizados nos cemitérios.

Já o coveiro será responsável por abrir e fechar sepulturas, auxiliar na colocação e transporte dos caixões, cobrir as covas com terra, e realizar a limpeza e conservação das áreas comuns e administrativas dos cemitérios.