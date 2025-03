Prefeitura de Camapuã abre processo seletivo com 14 vagas na educação municipal

A Prefeitura de Camapuã, a 140 km de Campo Grande, está com inscrições abertas para um processo seletivo que visa preencher 14 vagas e formar um cadastro reserva para cargos na área da educação municipal. As contratações serão temporárias, limitadas ao período letivo, sem possibilidade de prorrogação durante férias ou recessos escolares.

Os salários oferecidos chegam a R$ 1.550,66, com cargas horárias que variam de 20 a 40 horas semanais. O processo seletivo é aberto para candidatos com formação em nível fundamental, médio ou superior.

As vagas disponíveis são para os seguintes cargos:

– Auxiliar de Serviços Gerais

– Cozinheira

– Monitor da Educação Infantil

– Professor de Educação Física

– Professor de Língua Inglesa

– Professor de Matemática

– Professor de Ensino Fundamental – Anos Iniciais

– Professor de Educação Infantil

As inscrições seguem abertas até o dia 14 de março (sexta-feira), das 8h às 12h, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizada na Rua Bonfim, nº 441, Centro, Camapuã-MS. Não há cobrança de taxa para participar do processo seletivo.

O processo seletivo será composto por uma prova de títulos, que levará em conta a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos. O certame terá validade de seis meses, a contar da homologação pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, podendo ser prorrogado dentro dos termos legais.

O resultado final e a homologação do processo seletivo serão divulgados no dia 28 de março de 2025.

