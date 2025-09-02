Prefeitura convoca advogados aprovados em processo seletivo, nesta terça-feira (2)

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta terça-feira (2) a convocação de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para advogado. Os profissionais atuarão em demandas judiciais ligadas à administração municipal, em caráter temporário.

A relação dos convocados está disponível na edição do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande). Segundo o edital, os selecionados devem comparecer já nesta quarta-feira (3), às 9h, na sede da Semadi (Secretaria Municipal de Administração e Inovação), localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3297, Paço Municipal, região central da Capital.

Na ocasião, os candidatos receberão orientações sobre a documentação exigida e os procedimentos necessários para efetivar a contratação.