Prefeitura abre 226 vagas temporárias para profissionais de nível superior

Seleção emergencial da Prefeitura de Campo Grande contempla áreas da saúde, assistência social e jurídica, com salários de R$ 3 mil

A Prefeitura de Campo Grande está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado do Programa de Contratação Temporária. O edital nº 07/2025-01, publicado no Diário Oficial do Município, oferece 226 vagas imediatas para profissionais de nível superior nas áreas de Direito, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. A contratação será por 12 meses, podendo ser prorrogada, com salário bruto de R$ 3 mil mensais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet, até o dia 14 de abril de 2025, às 17h (horário de Mato Grosso do Sul). Os interessados devem optar por apenas uma das funções oferecidas e estar atentos ao preenchimento correto dos dados.

As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

• Advogado: 13 vagas

• Assistente Social: 80 vagas

• Assistente Social/SESAU: 30 vagas

• Psicólogo: 80 vagas

• Psicólogo/SESAU: 20 vagas

• Terapeuta Ocupacional: 3 vagas

O processo de seleção será feito por meio de análise curricular (prova de títulos), que levará em conta a formação acadêmica e a experiência profissional. Os documentos comprobatórios devem ser entregues em data a ser divulgada posteriormente pelo Diário Oficial.

Do total de vagas, há reserva de 5% para candidatos indígenas, 10% para negros e 5% para pessoas com deficiência.

A divulgação das etapas, resultados e convocação será feita exclusivamente pelo site do Diário Oficial. Após a homologação final do resultado, o prazo de validade do certame será de dois anos.

