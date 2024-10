Notas finais das provas do Concurso Nacional Unificado serão divulgadas nesta terça-feira

Nesta terça-feira (8), a partir das 9h (horário de MS), os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) já podem consultar as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e de redação. As informações estão disponíveis no site oficial do concurso, organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

As notas divulgadas correspondem aos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7, de nível superior, e ao bloco 8, de nível médio. No entanto, os resultados das provas do bloco 4 seguem suspensos devido a uma decisão liminar da Justiça do Distrito Federal.

Além das notas, os candidatos poderão acessar a imagem da sua prova discursiva ou redação, bem como um extrato detalhado com a composição de suas notas. O cartão-resposta das provas objetivas já foi liberado e pode ser visualizado na área do candidato.

O Concurso Nacional Unificado foi realizado em 228 cidades, atraindo 970.037 candidatos para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal. A competição, promovida pelo Ministério da Gestão, é uma das maiores já realizadas no país.

Calendário

Além da divulgação das notas, o cronograma do concurso segue com outras etapas importantes:

– 8 e 9 de outubro: prazo para interposição de recursos para revisão das notas da prova discursiva;

– 9 e 10 de outubro: envio de títulos pelos candidatos, via upload, após convocação feita no dia 8;

– 17 de outubro: divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e convocação para verificação das condições declaradas por candidatos negros e indígenas que concorrem a vagas da Funai;

– 17 a 25 de outubro: prazo para a perícia médica dos candidatos que se declararem com deficiência;

– 2 e 3 de novembro: procedimentos de verificação e confirmação das condições declaradas por candidatos negros e indígenas;

– 4 de novembro: divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos;

– 13 de novembro: resultado preliminar da avaliação da veracidade das autodeclarações e avaliação biopsicossocial;

– 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais do concurso.

O concurso, que oferece vagas em diversos órgãos federais, é uma oportunidade aguardada por milhares de candidatos em todo o país, e a expectativa agora se volta para as próximas fases e a divulgação final dos resultados.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais