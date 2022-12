MPMS anuncia concurso público com salários de R$4 mil

MPMS (Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul) anunciou nesta sexta-feira (09), um novo concurso público com salários de até R$ 4 mil. Ao todo são ofertadas sete vagas imediatas para o cargo de analista para diversas especialidades, com oportunidades de cadastro reserva.

Conforme o edital, as oportunidades são para as seguintes especialidades: Analista – Direito (5); Analista – Contabilidade (1); Analista – Informação e Tecnologia (1); Analista – Segurança de TI; Analista – Banco de Dados; Analista – Desenvolvimento de Sistemas.

Os candidatos aprovados irão iniciar a carreira pública com salário de R$ 4.460,42 e benéficos como gratificação de produtividade de até 50% do vencimento básico e gratificação por dedicação integral de até 50% do vencimento básico.

A prova será divida em duas a primeira compreende uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e prova discursiva (somente para a área de Direito), de caráter classificatório. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 16 de abril do próximo ano.

Serviço:

Interessados podem realizar as inscrições no portal da banca Instituto AOCP, entre os dias 12 de dezembro a 1º de janeiro de 2023. Para validar a inscrição é necessário efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 120,00.

