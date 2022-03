Marinha está com inscrições abertas para quem deseja entrar na carreira militar

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas de concursos, para quem deseja entrar na carreira militar. Durante o mês de março, estão sendo oferecidos três concursos, com vagas para homens e mulheres e para diferentes níveis de escolaridade.

Para os interessados em ingressar no Colégio Naval (CPACN), estão sendo ofertadas 129 vagas, 117 para homens e 12 para mulheres, e destas, 25 reservadas para negros. Algum dos requisitos são: estar em dia com as obrigações civis/militares, não possuir filhos e possuir altura mínima de 1,54m e máxima de 195m. Após o cadastro, o candidato também deverá pagar a taxa de R$100,00 até o dia 4 de abril. As inscrições ficarão abertas até o dia 24 de abril, através do site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

O concurso para o Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais para o ano de 2023 está sendo ofertado até o dia 27 de abril , com 25 vagas para homens e mulheres, e 4 destas vagas destinadas a candidatos negros. Inscrições são feitas pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn e tem uma taxa de R$95,00.

Já quem deseja ingressar no curso de formação da Escola de Aprendizes-Marinheiros tem até o dia 10 de abril para fazer sua inscrição. Dentre as 686 vagas, 48 são destinadas à mulheres e 138 a candidatos negros. O curso é ofertado em quatro regiões do Brasil: Fortaleza, Olinda, Vila Velha e Florianópolis. O site para realizar a inscrição é www.ingressonamarinha.mar.mil.br e a taxa a ser paga é de R$40,00.