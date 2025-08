Mais de 7,9 mil pessoas se inscreveram no Concurso Nacional Unificado em MS

Mulheres representam quase 60% dos candidatos no Estado; maior interesse foi por vagas de nível médio



O segundo CPNU 2 (Concurso Público Nacional Unificado) atraiu 7.933 candidatos em Mato Grosso do Sul, que irão concorrer a uma das pouco mais de 3,6 mil vagas ofertadas no processo seletivo. As oportunidades estão distribuídas entre 32 órgãos e entidades, com cargos de níveis superior e intermediário.

A maioria dos inscritos no Estado é formada por mulheres, que representam 58,8% do total, somando 4.665 candidaturas confirmadas. Os homens correspondem a 41,2%, com 3.268 registros. A distribuição por blocos temáticos mostra uma tendência clara: a procura por cargos de nível médio lidera entre os sul-mato-grossenses.

O Bloco 9, que reúne vagas intermediárias na área de Regulação, foi o mais procurado, com 1.839 inscrições homologadas. Na sequência estão o Bloco 5 (Administração), com 1.796 inscritos, e o Bloco 1 (Seguridade Social, Saúde e Assistência), que teve 1.398 candidaturas confirmadas. Outras áreas com destaque foram Cultura e Educação (728), Justiça e Defesa (631), Engenharia e Arquitetura (566), Desenvolvimento Socioeconômico (449), Ciências, Dados e Tecnologia (298) e Saúde – também de nível intermediário – com 228 inscrições.

Em escala nacional, o CPNU 2 contabilizou 761.528 inscrições vindas de 4.951 municípios. As regiões Sudeste e Nordeste lideram em volume de participantes, seguidas pelo Centro-Oeste, onde está Mato Grosso do Sul. O crescimento da presença feminina no certame também foi observado em todo o país, com as mulheres representando 60% dos inscritos – avanço em relação à primeira edição, que teve participação feminina de 56,2%.

O bloco mais disputado no Brasil foi o mesmo que liderou em MS: Intermediário – Regulação, com 177.598 inscritos. Logo atrás estão Administração (173.829) e Seguridade Social (127.970). As menores adesões ficaram com os blocos de Saúde (nível médio) e Tecnologia.

