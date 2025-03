IFMS abre inscrições até 10 de abril para concursos com 78 vagas para professores e técnicos-administrativos

Estão abertas até 10 de abril as inscrições para dois concursos públicos do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), que oferecem um total de 78 vagas. São 17 oportunidades para cargos de professor e 61 para técnico-administrativo em Educação.

Os cargos de professor, com remuneração de R$ 6.180,86, incluem áreas como Design Gráfico, Biologia, Ciências Agrárias/Zootecnia, Edificações, Educação Física, Elétrica/Automação, Filosofia, Física, História, Informática/Desenvolvimento Web, Português/Inglês, Português e Química.

Para técnico-administrativo, os salários iniciais variam entre R$ 2.483,52, R$ 3.029,90 e R$ 4.967,04, dependendo do cargo. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais, exceto para o cargo de médico, que possui carga de 20 horas semanais.

As taxas de inscrição são de R$ 150 para professores e variam de R$ 80 a R$ 110 para os cargos de técnico-administrativo. A prova objetiva será realizada no dia 25 de maio nas cidades de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.