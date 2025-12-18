Humap-UFMS abre processo seletivo para contratação de médicos radioterapeutas em Campo Grande

O Humap-UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian) está com inscrições abertas para um novo processo seletivo destinado à contratação temporária de médicos na especialidade de radioterapia, em Campo Grande. Ao todo, são ofertadas duas vagas para o cargo de médico radioterapeuta.

A jornada de trabalho prevista é de 24 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 11.464,58. Para concorrer às vagas, os candidatos devem possuir graduação em medicina, com diploma reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação).

Entre as atribuições do profissional estão a prescrição e a supervisão da dose, do período e do intervalo das aplicações de radioterapia, com base na avaliação clínica das solicitações encaminhadas. O objetivo é a redução ou eliminação de processos tumorais ou de outras condições sensíveis ao tratamento, além do desempenho das demais atividades inerentes à função médica.

O edital do processo seletivo, organizado pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), prevê ainda a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcDs) e para candidatos autodeclarados pretos e pardos, conforme determina a legislação vigente.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 30 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da Ebserh, no endereço www.ebserh.gov.br.

O resultado preliminar está previsto para ser divulgado em 12 de janeiro de 2026, com prazo para interposição de recursos nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Já o resultado final deve ser publicado em 18 de janeiro de 2026.

A contratação terá prazo máximo de até dois anos, e o local de atuação será o Hospital Universitário da UFMS, na Capital. O processo seletivo não prevê a aplicação de provas, sendo composto apenas por análise de títulos e comprovação de experiência profissional.

