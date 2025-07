Hospital Regional e escolas estaduais têm seleção aberta com 200 vagas em MS; resultado preliminar é divulgado

O Governo de Mato Grosso do Sul divulgou, nesta quarta-feira (2), no DOE (Diário Oficial do Estado), o resultado preliminar dos candidatos inscritos em dois Processos Seletivos Simplificados que, juntos, somam 200 vagas temporárias nas áreas da saúde e da educação.

Na área da saúde, o edital SAD/SES/FUNSAU/METHR/2025 contempla contratações para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Entre os cargos ofertados estão os de Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço, Cirurgião Pediátrico, Cardiologista Pediátrico, Enfermeiro Perfusionista, Técnico de Enfermagem e Técnico em Refrigeração.

Cada especialidade médica tem 2 vagas, com carga horária de 12 horas semanais, salário base de R$ 2.863,12 e adicional de função de R$ 3.149,43. O cargo de enfermeiro perfusionista também conta com 2 vagas, com vencimento de R$ 2.702,83 e adicional de R$ 3.108,25. Para técnico em refrigeração, há 2 oportunidades. Já a função de técnico de enfermagem é a que possui maior número de vagas: 194, com jornada de 40 horas e remuneração composta por salário base de R$ 1.793,06 e adicional de R$ 1.703,41.

Na educação, o edital SAD/SED/NUTRI/2025 oferece 22 vagas para nutricionistas que atuarão em escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) em caráter temporário. O cargo é de Gestor de Atividades Educacionais, exige formação superior, carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 4.509,13.

As vagas estão distribuídas em 11 municípios: Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Candidatos interessados em interpor recurso sobre o resultado preliminar devem enviar a solicitação por escrito à Comissão de Avaliação e Seleção, entre as 8h do dia 2 de julho e as 23h59 do dia 3 de julho de 2025, conforme o edital.