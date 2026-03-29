Gabarito do concurso da ALEMS será divulgado nesta segunda (30) após provas neste domingo (29)

O concurso público da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), que aplica provas objetivas neste domingo (29), terá o gabarito preliminar divulgado nessa segunda-feira (30), às 17h, pela FCC (Fundação Carlos Chagas). Acompanhe o site oficial da instituição clicando aqui.

Segundo a presidente da comissão organizadora, Marlene Figueira, as provas do período da manhã foram aplicadas sem nenhum incidente, garantindo a transparência e a lisura do processo.

Pela manhã, o certame contou com a presença de 8.461 candidatos de um total de 11.138 inscritos,resultando em 24% de ausentes, número considerado dentro da média de concursos desse porte. O concurso oferece 80 vagas imediatas e cadastro reserva, com salários que vão de R$ 4.912,20 a R$ 8.030,65, para jornadas de 40 horas semanais.

No entorno dos locais de prova, candidatos de todas as idades chegavam cedo, cada um com sua expectativa. A cabeleireira Fátima González, de 54 anos, chegou às 6h50 para evitar correria e começar a prova com tranquilidade. Ela disse estar ansiosa, mas confiante, e vê na oportunidade uma forma de garantir um futuro mais seguro. O estudante Lucas Almeida, de 22 anos, aproveitou os minutos antes do início da prova para revisar conteúdos e reforçar sua preparação, destacando a importância do concurso para iniciar sua carreira com estabilidade. Já Clara Santos, de 38 anos, reconheceu que a ansiedade faz parte do processo, mas disse que chegar cedo ajudou a se organizar e manter o foco, reforçando sua confiança nos benefícios do serviço público.

O concurso seguirá um calendário que inclui provas práticas, heteroidentificação e divulgação de resultados finais prevista para agosto de 2026. O primeiro resultado, referente às provas objetivas para cargos que não exigem prova prática, está previsto para 8 de junho.

Ao todo, o certame registrou 21.439 inscritos, 18,8% a mais que o último concurso realizado em 2016, que contou com 18.040 candidatos. Entre os inscritos para ações afirmativas, 197 concorrem a vagas indígenas e 4.632 a vagas para pessoas negras (pretas e pardas). Para os cargos de Analista Legislativo (nível superior), a remuneração inicial é de R$ 8.030,65, enquanto para Técnico Legislativo (nível médio) o salário inicial é de R$ 4.912,20.

Cronograma

O cronograma oficial do concurso público da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), organizado pela Fundação Carlos Chagas, estabelece as próximas etapas até a divulgação dos resultados finais, prevista para agosto de 2026.

De acordo com o calendário, o resultado da prova objetiva para os cargos sem prova prática será publicado no dia 8 de junho. Na sequência, em 15 de junho, sai o resultado preliminar das provas práticas de TAF (Teste de Aptidão Física) e Libras, com prazo para interposição de recursos nos dias 16 e 17 do mesmo mês.

Ainda em junho, ocorre a etapa de heteroidentificação para candidatos de cargos sem prova prática, também nos dias 16 e 17. O resultado preliminar dessa fase será divulgado em 25 de junho, com período de recursos entre os dias 26 e 29.

Já no dia 7 de julho, será publicado o resultado preliminar das provas práticas após análise dos recursos. Em seguida, nos dias 13 e 14 de julho, acontece a heteroidentificação para os cargos com prova prática.

O resultado final para os cargos sem prova prática está previsto para o dia 15 de julho. Para os cargos com prova prática, o resultado preliminar da heteroidentificação será divulgado em 21 de julho, com prazo de recursos nos dias 22 e 23.

Por fim, o resultado final do concurso para os cargos que exigem prova prática será publicado em 5 de agosto de 2026, encerrando o cronograma previsto até o momento.

II Concurso

O II Concurso Público da ALEMS visa o provimento de cargos efetivos e a formação de cadastro reserva para o quadro de pessoal da Casa de Leis. Com as provas objetivas previstas para serem aplicadas ainda no primeiro semestre de 2026, o certame abrange diversas áreas de atuação, desde níveis técnicos até funções de analista com exigência de formação superior em áreas como Direito, Economia e Assistência Social.

A organização está a cargo da FCC (Fundação Carlos Chagas), e os aprovados integrarão o quadro de servidores sob o novo regime jurídico da Assembleia, com remunerações e benefícios atualizados conforme a legislação vigente.

Para outras informações:

SAC (Serviço de Atendimento ao Candidato)

Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h (horário de Brasília).