Força Nacional de Segurança atuará em Mato Grosso do Sul durante o “Enem dos Concursos” no próximo domingo

No próximo domingo (18), a Força Nacional de Segurança Pública estará presente em Mato Grosso do Sul para garantir a segurança durante a aplicação do Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como o “Enem dos Concursos”. A autorização foi concedida pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e foi formalizada por meio de uma portaria que estabelece a articulação entre a Força Nacional e os órgãos de segurança pública do Estado, sob a coordenação da Polícia Federal.

Embora a portaria não especifique em quais municípios do estado a Força Nacional atuará, sabe-se que o exame será realizado nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. A presença dos agentes tem como objetivo garantir a integridade do processo seletivo em um momento de grande mobilização social, visto que este concurso é um dos mais aguardados do país.

Mato Grosso do Sul não será o único estado a contar com o reforço da Força Nacional. Ao todo, oito estados terão a presença dos agentes: Amazonas, Roraima, Maranhão, Pará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Essa medida demonstra a preocupação do Ministério da Justiça em assegurar a ordem e a segurança em um evento de grande porte.

Em Mato Grosso do Sul, 33.767 candidatos estão inscritos para participar do concurso. A Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande, se destaca como o local com maior número de inscritos, totalizando 5.864 candidatos. A expectativa é de que a mobilização de segurança contribua para a realização tranquila do exame, proporcionando um ambiente seguro e controlado para todos os participantes.

