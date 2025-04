Entrega de documentos para cargos de Educador Social e Cuidador Social pode ser feita até esta terça-feira (8)

Candidatos inscritos e convocados pela SAS (Secretaria de Assistência Social) nas funções de cuidador social e educador social para cadastro reserva, referente ao Processo Administrativo 91865/2023-91 (Resultado Final Homologado no Diogrande n. 7.499, de 15 de maio de 2024), podem realizar a entrega dos documentos para a prova de títulos até às 16h30 desta terça-feira.

Os candidatos deverão comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua dos Barbosas, 321, Bairro Amambaí. Os candidatos poderão, também, ser representados por procurador legalmente constituído com a apresentação de procuração simples, cópia do RG do candidato e cópia do RG do procurador.

O candidato que realizou a inscrição, mas o nome não consta na lista de candidatos inscritos, têm até esta terça-feira para comprovar a realização da inscrição e solicitar a inclusão de seu nome na relação, bem como para a retificação de dados incorretos ou, ainda, para acréscimo de informação pessoal ou documental.

É necessário entregar cópia de um documento oficial de identificação com foto e cópia da documentação comprobatória da participação em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional e experiência na área.

Os aprovados irão cumprir jornada de trabalho de 40 horas ou escala de 12×36, a depender da escala de serviço determinada pelo Órgão Gestor. O edital ainda destaca que 5% das vagas serão destinadas aos cotistas indígenas, 10% aos cotista negros e 5% para candidatos PcD (Pessoa com Deficiência).

O salário para ambos os cargos é de R$ 1.520,00. Cabe ao candidato acompanhar nos próximos dias, a divulgação das próximas etapas e homologação do resultado final do processo seletivo, que serão divulgadas no Diário Oficial do município.

Por Prefeitura de Campo Grande

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram