“Enem dos Concursos” 2025: notas e convocação para prova discursiva saem nesta quarta-feira

O governo federal vai divulgar, a partir das 9h (horário de MS) desta quarta-feira (12), as notas finais das provas objetivas do CNU (Concurso Nacional Unificado), apelidado de “Enem dos concursos”. Essa é a segunda edição do concurso. Com os resultados, os candidatos saberão se foram aprovados para a prova discursiva, prevista para dezembro.

Os candidatos também poderão acessar os gabaritos definitivos das provas objetivas, as respostas aos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas, os espelhos do seu próprio cartão-resposta, as listas de classificação de todos os cargos e a tabela com as notas mínimas para classificação em cada cargo.

As convocações para a fase de envio de títulos — como pós-graduação, mestrado e doutorado — também serão divulgadas hoje, e podem contribuir para a pontuação em determinados cargos.

Os participantes que concorrem às vagas reservadas (para pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência) serão chamados para os procedimentos de verificação.

Como acessar os resultados?

Para acessar as informações, o candidato precisará acessar a página oficial (clique aqui para ser direcionado), fazer login com os dados da conta gov.br e clicar na Área do Candidato.

Ao abrir o menu de atividades, o candidato deve clicar em “Minhas Inscrições’, localizar o card referente à sua inscrição do CNU 2 e clicar no botão “Ver Resultado”.

Após clicar em “Ver Resultado”, ele será direcionado para um tela na qual é possível visualizar o resultado da prova objetiva.

Segundo o Ministério da Gestão, os inscritos também poderão consultar as imagens dos seus cartões de resposta e conferir como preencheram o gabarito das questões objetivas.

Com g1