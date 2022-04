Confira: Convocação para para entrevista pessoal e abertura de recursos de Processos Seletivos do Bioparque

A SAD (Secretaria de Administração e Desburocratização) publicou no Diário Oficial de hoje (26), editais referentes aos PSS (processos seletivos simplificados) em andamento da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e da Fundtur (Fundação De Turismo de Mato Grosso do Sul), para atuação no Bioparque Pantanal.

Fundtur

O Edital n. 9/2022, do processo seletivo SAD/Fundtur/Bioparque/2022, trata dos resultados preliminares das Etapas I e II do certame. O anexo do Edital traz a listagem com as solicitações das inscrições deferidas, acompanhadas das respectivas pontuações obtidas na avaliação curricular.

Os candidatos indeferidos poderão entrar com recurso pelo site.

Entre os editais, estão os resultados definitivos das etapas, acompanhada da relação de candidatos deferidos, com sua respectiva pontuação, e os indeferidos, com as respectivas fundamentações. Além disso, o diário também divulga a classificação preliminar dos candidatos, em ordem decrescente de pontuação e em ordem crescente de classificação.

O Edital n. 6/2022 convoca os candidatos para realizar a entrevista pessoal. Durante esta etapa, será avaliado a fluência verbal, iniciativa, habilidade para trabalhar em equipe e conhecimento técnico relacionado às atribuições da vaga pretendida.

Os convocados deverão comparecer ao Imasul, na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, s/n, Parque dos Poderes, na Capital, exclusivamente no dia 28 de abril de 2022, conforme marcado horário marcado e especificado no edital.

As demais informações sobre os processos seletivos, os editais e seus anexos estão disponíveis nas páginas 167 a 168 e 227 a 248 da edição n° 10.812 do Diário Oficial do Estado.