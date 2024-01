Com unidade em Ladário, Marinha abre concurso para fuzileiros navais com mais de 1,6 mil vagas

A Marinha publicou na última semana, um edital de concurso público para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais, com admissão em 2025. São ao todo 1.680 vagas para jovens entre 18 e 21 anos que tenham concluído o ensino médio ou estejam em fase de conclusão.

Do total de vagas, 1.440 são para estudar no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro. Destas, 240 são destinadas a mulheres. Os 240 postos restantes são para o Centro de Instrução e Adestramento de Brasília, na capital federal, sem distinção por sexo.

As inscrições vão até o dia 16 de fevereiro, no site da Marinha . A prova será objetiva, com 5o questões de múltipla escolha sobre matemática e língua portuguesa, ainda sem data definida para realização.

Depois, os candidatos passarão por inspeção de saúde, teste de aptidão física, que inclui natação, corrida, flexões e abdominais, avaliação psicológica e verificação de dados biográficos e documentos.

Os cursos de formação têm duração de 17 semanas e contam com bolsa-auxílio de R$ 1.303,90, além de alimentação, uniforme e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Depois, já formados como fuzileiros navais, os jovens seguem para estágio em unidades da Marinha distribuídas em todas as regiões do país e passam a receber R$ R$ 2.294,50. Os locais são: Rio de Janeiro (RJ); Iperó (SP); Brasília (DF); Rio Grande (RS); Belém (PA); Ladário (MS); Manaus (AM); Natal (RN); Salvador (BA);

Interessados precisam preencher o formulário no site da Marinha, que estará disponível a partir desta sexta. O valor da taxa é de R$ 40, mas candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) ou doadores de medula óssea têm direito à isenção. VEJA O EDITAL COMPLETO

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram