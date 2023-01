Aberto processo seletivo para médicos e farmacêuticos

Farmacêuticos e médicos em busca de novas oportunidades tem até o próximo dia 25 de janeiro para atuar nos estabelecimentos penais de Campo Grande e Corumbá que estão sob a responsabilidade da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário).

O contrato será por tempo indeterminado e interessados bastam se inscreverem no Processo Seletivo Simplificado – SAD/SES/PNAISP-Agepen/2023, destinado à seleção de pessoal, por meio do site http://www.concursos.ms.gov.br/. .

São cinco vagas para médicos com requisitos básicos (diploma, devidamente registrado, de curso de graduação em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro profissional regular no Conselho Regional de Medicina), sendo três vagas para atuação em Campo Grande duas vagas para Corumbá, com carga-horária de 20 horas semanais. Já para os farmacêuticos, são duas vagas para atuação em Corumbá, com carga-horária de 40 horas semanais.

O Processo Seletivo Simplificado será dividido em duas etapas: inscrição, de caráter eliminatório; e avaliação curricular, de caráter eliminatório e classificatório, com divulgação dos resultados na Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Informações detalhadas sobre o certame estão disponíveis entre as páginas 35 e 46 da edição desta quarta-feira (18) do Diário Oficial do Estado, disponível em https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11051_18_01_2023.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.