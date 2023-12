Por qual motivo pedir a nomeação de uma ministra negra no STF incomoda tanto?

Recentemente, fiz um post no meu Instagram pedindo, de forma carinhosa, ao presidente do Lula que nomeasse uma mulher negra para ministra do STF. Qual foi a minha surpresa? Várias pessoas, para criticar meu pedido, falavam que Lula não deveria seguir o critério de cor e gênero para escolher ministros do STF, mas o critério competência. Há uma contradição na crítica dessas pessoas, fruto do racismo e do machismo, pois é inquestionável que há décadas a escolha de ministros do STF passa, também, pelo quesito gênero e raça e não apenas pelo critério meritocrático de competência. Aqui, destaco que eu também defendo o critério competência, mais conhecido como notório saber jurídico, para indicação a ministro/a do STF, mas diferente de muitos, defendo que mulheres e mulheres negras também possuem competência e estão sendo deixadas de lado pelo critério de raça e de gênero.

Esta não é minha mera opinião, provo com números objetivos que a escolha de ministro do STF passa, esmagadoramente, por ser homem e branco. Ao longo de sua história, o STF já teve 168 ministros, destes, apenas três ministras mulheres, três ministros negros e nenhuma ministra negra. A composição atual do STF é vergonhosa para quem realmente acredita na democracia, pois estamos falando de onze ministros, sendo que nove são homens brancos e duas mulheres brancas.

A Suprema Corte do país, que tem como máxima zelar pelo projeto de sociedade ditado pela Constituição Federal não consegue, frente à sua composição de ministros, sequer fazer cumprir o dispositivo constitucional que diz que todos são iguais e que homens e mulheres são iguais em direito e obrigações. Infelizmente, a tão sonhada igualdade, quando se trata da composição do STF, é deixada de lado. Mas, pode piorar. Com frequência, escuto que o Brasil não tem nenhuma mulher negra para indicar ao STF. Esta é uma fala racista e machista. Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin, últimos três ministros indicados ao STF, não possuem currículos tão diferentes e melhores aos de Adriana Cruz, Lívia Vaz, Soraia Mendes e Jaceguara Dantas, por exemplo, que são mulheres negras, preparadas para serem ministras. Portanto, mulheres negras competentes para serem ministras do STF existem, o que não existe, na nossa sociedade brasileira, em especial na sociedade masculina brasileira, é a predisposição e a vontade para rompermos com o machismo e racismo que habita em nós.

Mas, por qual motivo incomoda tanto pedir a nomeação de uma mulher negra no STF? O que levam pessoas a escreverem nas minhas redes sociais que o presidente Lula não deve se preocupar em nomear uma mulher negra ao STF? O que incomoda é que tal pedido expõe o quanto nossa sociedade ainda é racista e machista. O critério de raça e de gênero, para além do critério competência, para indicar ministros do STF vem sendo usado desde 1891, data de criação do Supremo, e ninguém critica, mas quando se pede para que o presidente indique uma mulher, negra e competente, aí o critério meritocrata tenta esconder os critérios de gênero e raça amplamente visível em qualquer foto que contenha a composição do STF, em qualquer momento de sua história.

Por Tiago Botelho.