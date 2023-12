Mensagem do livro ‘Ele e Eu’

Filho, percebo nascer em ti a dúvida em relação ao Meu Amor por ti. Diga-Me filho: Eu sofri alguma diminuição desde ontem? Poderia o Meu Amor a ti ter desanimado, ou crês que se Te amo é por teus méritos? Amo-te ainda mais por conta de tuas misérias.

Nunca vistes o quanto um pai se desdobra sobre o filhos mais fraco, mais miserável, na esperança de vê-lo melhor, de suprir as necessidades de que ele não é capaz de suprir, justamente por conta de alguma de algum problema? Lembra-te que o amor nunca calcula os seus interesses. E sobretudo, o Amor de um Deus. Sempre tomei-te tal e como és, com todas as tuas pobrezas. Ou não? Então, por que, depois de tantos favores, haverias de duvidar de Minha Bondade misericordiosa? Não tenho Te dito e repetido que a Justiça vem somente no final? Fecha os teus olhos a esse temor que te paralisa em teu impulso e lança-te em Meus Braços.

Bem sabes que repousarás sobre o Meu Coração de doce Pastor, Meu Coração de Pai. Não deturpe a palavra “pai” dentro de ti, não misture as coisas. Teu pai da Terra, pelos limites inerentes ao seu estado de ser pecador é limitado, assim como tu és, mas Eu não. Eu tenho um Amor perfeito, absoluto e incondicional. Tens que estar mais perto de Mim, do contrário como conhecerás em profundidade a verdade sobre o teu Pai Deus? Como lançar-te-ás com segurança em meus braços?

O conhecimento de alguém se faz na relação próxima e constante com o outro. Te convido a estar próximo de mim, através de constantes e ininterruptos encontros. Se fizeres isso, tenho certeza que não sairás decepcionado, mas é preciso vir. Estou te esperando. Espero todos os dias e é sempre uma alegria para a Minha Divina Pessoa os encontros com o Meu filho amado. É por não Me conhecerem que alguns por aí dizem: “como Deus permitiu tal e tal coisa?”, com o se fosse possível Eu, o Amor em Pessoa, fazer o mal a alguém. Sim, quem assim pensa, literalmente não chegou a Me conhecer.

São filhos que busco, que tento Me aproximar, mas fogem. Pobres filhos que tanto amo. Tu ao menos, une a tua vontade com a Minha, tu que Me conheces melhor. Adentra cada vez mais filho em nossa intimidade e não quererás mais sair de perto de mim, não permitirás mais separações, pois saberás no profundo do teu ser que encontrastes o que procuravas, encontrastes o teu Amado Pai.

