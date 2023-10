Mais uma mensagem de Jesus para mim e para você, do livro ‘Ele e Eu’

Filho, se a união entre uma alma e eu começa sobre a terra, como poderia ser que eu interrompesse quando a alma sai do corpo? Além disso, filho, é neste momento que compreenderás muito mais profundamente o meu amor, para continuar a compreendê-lo ao longo de toda a eternidade. Como acabei de te dizer, que só no momento da morte começarás a compreender profundamente o meu amor, este momento último da terra, longe de ser um momento angustiante e triste, será o momento da mais profunda alegria, pois de braços abertos estarei te acolhendo, para nunca mais Me separar de ti.

Sairás desta vida e adentrarás na outra, mal vendo a morte, de tão rápido que se dará a passagem. Portanto não te preocupes com este momento, Eu estarei lá para te receber, juntamente com Minha Mãe e com todos aqueles que um dia foram teus sobre a terra e que, morrendo unidos a Mim, estarão junto a ti para te receber no céu.

Unido a Mim na terra, unido estarás Comigo no céu. Falando dos que você conheceu e amou e que agora estão comigo filho, saiba de uma coisa: não se diz que, quando você está em estado de graça, Eu me encontro dentro de ti? Se estou dentro de ti e aqueles que morrem em mim estão unidos a Mim, quando estou em teu coração, não estão também todos os outros, tua mãe, pai, irmãos, filhos, amigos já falecidos? Estão unidos a Mim e onde estou também eles estão: dentro de ti, nos sacrários da terra e em cada Santa Missa. Não fique então nesta dor que as vezes te dilacera por sentires a falta deles. Fale com eles, conte também a eles do teu dia-a-dia, teus problemas, tuas alegrias, conquistas e dos teus momentos comigo.

Eles te amaram na terra, te amam ainda mais agora no céu e assim como Eu, estão com os ouvidos atentos às tuas palavras, aos teus gestos de carinho. Como te contemplam com amor, com cuidado e zelo, como intercedem por ti junto a Mim dia e noite. Não os trate como mortos. Eles estão mais que vivos, estão na plenitude da vida e aqui te esperam para que, no momento da tua chegada, como família, se reunirem plenamente e definitivamente junto a Mim, onde contigo cantarão as minhas eternas misericórdias.

Padre Rosenei Pauli.