Filho, despoja-te de ti mesmo e abandonate: não tens nada e não és nada

Quando semeias uma semente, és tu quem fazes crescer a árvore? Suas flores, seus frutos e as centenas de outras árvores que dela se produzem? Sou Eu. E o teu corpo? Vem de Mim. O mesmo que o teu espírito e o teu coração. Olha-te nu no nada. Oferece-te desta maneira ao Pai, em uma extrema pobreza, mas confiado na extrema Riqueza de teu Salvador. E para que a obra fique melhor ainda, peça a Minha Graça, a fim de que ela vá pouco a pouco apagando os maus hábitos. E logo, põe em Minhas Mãos o jardim de tua alma. Arrancarei dela coisas que tu não tens a força de arrancar, e farei crescer flores raras, que Eu mesmo tenha plantado.

Se tu as plantasses tu as destruirias; cede-Me, pois, com confiança todo o espaço, pois Eu sei fazer as coisas. Eu Sou o Bom Jardineiro, e agora é a estação dos bons enxertos em troncos robustos. E crê- -Me que ainda teremos tempo de ver novas flores e frutos. Fazendo assim chegarás à santidade, tendo é claro a paciência de esperar, uma vez que a santidade é fruto de um longo e constante amadurecimento.

Padre Rosenei Pauli.