Por Jhoseff Bulhões

O arquiteto e engenheiro Paulo Giordano está causando boas impressões nas redes sociais. Muito atento às atualidades e sempre compartilhando boas dicas aos seguidores, ele vem conquistando os campo-grandenses com sua performance por lá. Eu mesmo virei fã do trabalho dele e só desejo sucesso daqui para frente.

Rapidinhas…

E as férias de julho estão chegando ao fim. Como os dias tem passado rápido, não acha? Agosto vem aí. Só desejo coisas boas a todos nós.

Quem esteve, na última sexta- -feira, em Campo Grande foi a jornalista e apresentadora da TV Globo, Maria Beltrão. Ela esteve no restaurante Vermelho Grill, que, diga-se de passagem, é um dos melhores da nossa cidade. Ela contou que estava turistando pela Capital Morena.

Por falar nas eleições, as últimas pesquisas eleitorais têm deixado muita gente intrigada, pois ainda é cedo para comentar sobre este assunto, entretanto, os números estão longe de mostrar a realidade. A única certeza que temos é que a disputa eleitoral na Capital será acirrada. Melhor parar por aqui rsrsrsss.

Eu evitava participar de podcast, mas agora podem me convidar, que irei. Em nossa cidade tem alguns muito interessantes que acompanho nas redes sociais e fazem sucesso. Chama que vou mesmo!

Estou muito feliz com os resultados que nosso Estado vem tendo. Mato Grosso do Sul encerrou os primeiros seis meses de 2023 com um saldo de 24 mil empregos com carteira assinada. Com certeza, nossa economia agradece. Viva o MS!!!

João Bosco e Vinícius gravaram o maior DVD da carreira em comemoração aos 21 anos de trajetória. Intitulado “JB&V 21 In Concert”, as filmagens aconteceram nesta quarta-feira (26), em Ribeirão Preto. O evento contou com as participações especiais de Israel e Rodolffo, Mari Fernandez, Maiara e Maraisa, Murilo Huff, Gustavo Mioto, Guilherme e Benuto, Léo Magalhães.

Ahh! Queria escrever mais rs, mas, infelizmente, tenho que encerrar por aqui. Boa semana, até domingo que vem. A gente se encontra por aí!!!