Em Alta – Jhoseff Bulhões

Com cerca de 20 milhões de plays em sete vídeos já lançados de “777”, seu trabalho mais recente, Lucas Lucco comemora o sucesso do audiovisual e revela mais de seu talento e versatilidade no terceiro compilado do projeto, que já está disponível nas plataformas de áudio, via ONErpm.

Rapidinhas… Muitos campo-grandenses vão aproveitar o feriado prolongado para viajar e curtir a família. A maioria estava com saudades de alguns dias de folga, afinal todos merecem, né?

Demorou, mas dessa vez parece que acertou na troca. A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, colocou, à frente da secretaria de Comunicação, a publicitária Adriana Tozzetti, para comandar a pasta. Tudo indica que fez uma boa escolha. Vamos aguardar…

Sérgio Dornelles, ex- participante do “The Voice Brasil”, lançou, na última sexta-feira (31), seu mais novo trabalho, a música “Reza Fraca”, que promete conquistar todos com o novo som. Eu escutei, confesso que amei a nova música. Sucesso, garoto!

Estava torcendo para o Gabriel, do “BBB”, mas, infelizmente, ele saiu na última terça-feira (28). Ele recebeu um lindo discurso do Tadeu, que acabou emocionando a todos. Esse menino vai longe…

O estrelismo emperra algumas assessorias, difícil falar com alguns deles, é mais fácil falar com o assessorado do que com eles. Olha! Alguns políticos e artistas precisam rever com urgência suas equipes de comunicação. Aff!!!

Otávio Trad terá grandes desafios pela frente, apesar de estar fazendo um excelente trabalho, na Câmara. Agora, surge a possibilidade do tio e ex-prefeito, Marquinhos Trad, de querer disputar uma vaga como vereador. Será mesmo que vai "brigar" com o sobrinho??? A empresária e radialista Toninha Campos foi homenageada na Câmara de Vereadores, em São Paulo, com o prêmio "Abime Comunicação do Brasil". Ela, que faz sucesso nas ondas do rádio em Três Lagoas. Parabéns!!!

