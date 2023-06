SARCOPENIA: SAIBA O QUE É E COMO TRATAR

O QUE É SARCOPENIA?

É uma condição clínica na qual o indivíduo tem importante perda da massa muscular e da força, comprometendo sua atividade física.

QUAIS AS CAUSAS DE SARCOPENIA?

– Pode ocorrer no processo de envelhecimento, no qual fatores como: diminuição da atividade física ou sedentarismo, diminuição da absorção ou falta de ingestão de nutrientes, como as proteínas e aminoácidos essenciais à manutenção dos músculos;

– Nos indivíduos acometidos por doenças crônicas inflamatórias, como artrite reumatoide;

– Doenças do aparelho digestivo que dificultam ou impedem a alimentação adequada;

– Pessoas com alguns tipos de câncer;

– Pacientes que tiveram infecção grave, como a covid e que, pela ação do próprio vírus, que infectou e consumiu os músculos ou pelo longo tempo que permaneceu acamado;

– Pacientes obesos têm perda da massa muscular em relação ao tecido gorduroso e pela diminuição da atividade física.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

– A diminuição da força muscular acarreta dificuldade para levantar ou segurar objetos de pequeno peso, ou mesmo dificuldade para apertar a mão;

– A perda da massa muscular faz com que o indivíduo tenha dificuldade para levantar-se de uma cadeira, por exemplo, ou de caminhar pequenas distâncias. Acompanha essa dificuldade o desiquilíbrio, que pode levar a quedas com fraturas ósseas seguidas.

– A osteoporose está associada à perda da massa muscular, o que contribui para a possibilidade de fraturas ósseas.

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?

O diagnóstico é essencialmente clínico, a partir do histórico do paciente e da avaliação do exame físico feitos pelo médico. Avaliação da massa corporal também é muito útil para o diagnóstico, bem como a realização de exames de imagem, como ressonância magnética e ultrassom.

COMO TRATAR A SARCOPENIA?

Seja qual for a causa da sarcopenia, a prática de exercícios físicos aeróbicos e de resistência deve ser realizada o mais cedo possível e de maneira contínua.

Para a prevenção da sarcopenia do idoso, é necessário que se pratique exercícios físicos regularmente desde a juventude e tenha alimentação saudável, evitando o hábito de fumar e etilismo excessivo.

A alimentação rica em proteínas se faz necessária para prevenir ou reabilitar a pessoa com sarcopenia. Esses alimentos devem conter baixo teor de gordura.

Alguns suplementos de vitaminas sais minerais e proteicos são utilizados, sob orientação médica. Obviamente, o tratamento da doença que o paciente apresenta que levou à sarcopenia é extremamente necessário.

E-mail: [email protected].

Site: www.institutoreumato.com.br.

Prof. Dr. Izaias

Pereira da Costa Professor titular da Famed da UFMS, professor do curso de pós-graduação de Saúde e Desenvolvimento do CentroOeste, da UFMS; coordenador do programa de residência médica em reumatologia, do Humap/Ebserh/UFMS; titular da cadeira 23, da Academia Brasileira de Reumatologia

