A prótese de silicone e a Síndrome Asia

O QUE É SÍNDROME ASIA?

Esse termo foi forjado em 2011, pelo médico israelense Yehuda Shoenfeld, e em inglês significa Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants e que em português traduzimos como Síndrome Autoimune Induzida por Adjuvantes. Essa síndrome foi primeiramente observada em soldados que lutaram na Guerra do Golfo, que tinham sintomas como inflamações e dores articulares, dores musculares, boca e olhos secos etc.

Verificou-se que esses soldados, que não tinham nenhuma queixa reumática anteriormente, haviam recebido múltiplas vacinas, para se protegerem das possíveis doenças infecciosas durante a guerra. Após estudos, concluiu-se que não eram as vacinas as causadoras daqueles sintomas, mas as substâncias que são colocadas juntamente com elas, com o objetivo de potencializar a ação imunizadora, denominada adjuvante (óleos, alumínio, entre outros).

Posteriormente, foram verificadas que algumas pessoas que tinham implante de silicone desenvolviam quadro semelhante, além de lesão de pele endurecida, denominada esclerodermia-like. Esta condição clínica foi denominada de síndrome do silicone embora, atualmente, seja considerada como ASIA ou síndrome de Shoenfeld.

QUAIS PESSOAS PODEM DESENVOLVER A ASIA?

As pessoas que desenvolvem a síndrome ASIA são geneticamente predispostas a desencadear doença autoimune. Ou seja, aqueles pacientes que tenham doença autoimune ou histórico familiar são os que têm maior risco de desenvolver a síndrome.

Nessas pessoas, o adjuvante funciona como elemento desencadeador da reação inflamatória e do desequilíbrio da resposta imunológica.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

Os sintomas variam entre os pacientes que fizeram implante de silicone. Dor e ou inflamação das articulações, de ligamentos, tendões ou músculos, boca e olhos secos (síndrome de Sjögren), ou quadros de artrite reumatoide, de esclerodermia, têm sido descritos em mulheres com prótese de silicone.

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?

Ainda não há exame laboratorial que comprove a presença da síndrome ASIA. Porém, se os sintomas que mencionamos acima iniciarem após a colocação da prótese, é um bom indicativo para se estabelecer um possível diagnóstico. Shoenfeld propôs alguns critérios para o diagnóstico, que ainda não são aceitos mundialmente, mas servem para orientação e investigação.

Esses critérios incluem os sintomas citados anteriormente, além de outros, como alterações da memória, alterações do sistema nervoso periférico (nervos), surgimento de auto anticorpos no exame de sangue, além de melhora dos sintomas com a retirada da prótese.

Em relação à retirada da prótese (explante), alguns estudos indicam melhora dos sintomas em boa parte dos pacientes, ainda que em outras não ocorra benefício.

TEM TRATAMENTO?

O explante da prótese, em alguns casos, deve ser considerado, em busca de uma melhora dos sintomas. Nesse caso, deve ser muito bem discutido com a paciente, sobre as incertezas do sucesso desse procedimento. Portanto, uma avaliação pormenorizada pelo especialista, levando em conta todos os fatores envolvidos, é de suma importância para a decisão de retirar ou não a prótese.

O tratamento medicamentoso vai depender dos sintomas e diagnóstico. O uso de anti-inflamatórios e, às vezes, de imunossupressores, pode contribuir para a melhora os sintomas e controle dos efeitos danosos da síndrome.

E-mail: [email protected].

Site: www.institutoreumato.com.br.

Prof. Dr. Izaias Pereira da Costa

Professor titular da Famed da UFMS, professor do curso de pós-graduação de Saúde e Desenvolvimento do CentroOeste, da UFMS; coordenador do programa de residência médica em reumatologia, do Humap/Ebserh/UFMS; titular da cadeira 23, da Academia Brasileira de Reumatologia.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram