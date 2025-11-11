Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Fator MDB

A candidatura da ministra do Planejamento Simone Tebet ao Senado, cada vez mais provável, coloca muita interrogação no cenário político estadual. A começar pelo MDB, cujos atuais integrantes deverão ter que tomar decisões sobre o futuro político, pois a maioria está ao lado do governo Eduardo Riedel, inclusive com o deputado Junior Mochi se colocando como pretendente à vaga de vice-governador, o que será impossível com Simone Tebet sendo o principal nome do lulismo em MS.

O governador Eduardo Riedel, que, ao se filiar ao PP, vestiu a camisa da direita e, ao ter como principal aliado o PL, assume bandeiras do bolsonarismo e vive um sério problema na economia do MS que, para solucionar, vai precisar de assinaturas do Governo Federal para conseguir os recursos necessários para ter um 2026 minimamente tranquilo. Diante deste quadro, Simone Tebet passa para o centro das articulações e sua decisão afetará todo mundo.

Desconfiança

Começa a crescer uma desconfiança de que o ex-governador Reinaldo Azambuja, para evitar problemas futuros, terá que convencer o Capitão Contar a concorrer ao Senado.

Fim da linha

Com a possibilidade de um fracasso na federação entre União Brasil e Progressistas, a ex-deputada e ex-candidata a prefeita de Campo Grande Rose Modesto partiu para o ataque à prefeita Adriane Lopes e pode complicar as conversas entre o PP e o União para 2026.

Removendo obstáculos

O ex-prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, após conseguir uma reaproximação com o seu discípulo político Cassiano Mais, atual prefeito, agora tem a missão de reverter a sua inelegibilidade para depois decidir se concorre a deputado federal ou estadual.

Procurando rumo

O senador Nelsinho Trad ainda se mantém longe da movimentação política e, sempre que consultado, diz que só vai se posicionar em março, pois acredita que muita água vai passar embaixo da ponte.

Cobiçado

O Partido Novo continua sendo a sigla mais cobiçada pelos políticos do PL que estão insatisfeitos com a entrada de Reinaldo Azambuja. Sempre citam como opção para concorrer, seja na chapa majoritária quanto na proporcional.

Em campanha

O deputado federal Geraldo Resende vem se movimentando intensamente para assumir o comando do PSDB de MS. Seu principal adversário hoje é o deputado estadual Pedro Caravina, pois o também deputado federal Beto Pereira parece querer mais é assumir o Republicanos.

Meninos, eu vi

As manchetes dos jornais de Campo Grande davam como muito grande a possibilidade de um racha do MDB quando três nomes lutavam pela indicação como candidato do partido na disputa eleitoral de 2004 na Capital. Nos bastidores, comentava-se que isso poderia levar ao apoio a um nome de outro partido. O então deputado estadual Waldemir Moka, ao ser indagado sobre esse possível racha, disse:

– O MDB é igual cachorro de fazenda: a gente briga entre a gente, mas, quando vem alguém de fora, se une para brigar contra o invasor

“Sou e serei candidata à reeleição ao Senado”, Senadora Soraya Thronicke (Podemos).

