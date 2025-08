Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Custo-benefício

Se é que já não pensou, o ex-governador Reinaldo Azambuja deve estar fazendo os cálculos do custo-benefício de sua ida para o PL. os discursos e faixas dos integrantes do PL nas manifestações em diversos momentos foram mais contundentes contra a chegada dele que em favor de Bolsonaro e sua família ou mesmo contra o STF. O tom raivoso de alguns bolsonaristas causou preocupação em aliados próximos do ex-governador que têm como projeto se eleger senador e acham que entrando no partido do ex-presidente pode ter a realização do sonho facilitada.

A conta a ser feita é saber quanto do total dos votos bolsonaristas Reinaldo pode ter e quantos votos pode perder quando finalmente assinar a ficha de filiação ao PL. Como se observa até o momento, a fila de pretendentes ao Senado está cada vez maior e, portanto, há possibilidade de que a disputa seja acirrada e um voto pode ser decisivo. Aquele 1% que Azambuja diz faltar para entrar no PL pode ter recebido colheradas de fermento neste domingo.

Pesquisa

O surgimento de nomes que nem ´pensavam em concorrer ao Governo do Estado como forte candidato surpreendeu muitas pessoas no início desta semana. Nos bastidores dizem que os números são maiores , e, por isso tem muita gente querendo saber detalhes desta pequisa.

Expresso do oriente

A viagem do governador Eduardo Riedel a Ásia pode ser tão importante para a economia quanto para as definições políticas, tanto na ida quanto na volta. Gerson Claro espera retornar com a candidatura ao Senado consolidada e alguns assessores (do PT ao MDB) podem estar com o pedido de exoneração redigido.

Contagem regressiva

Com o retorno das sessões legislativas em todos os níveis (municípios, estados e federal) começa também a contagem regressiva para os atuais membros de cargos e que pretendem disputar a eleição de 2026 de renunciarem. O prazo final é o mês de abril do próximo ano.

Animado

O deputado federal Marcos Polon fez um inflamado discurso durante as manifestações de domingo que foi entendido por muitos como mais um passo rumo a buscar uma candidatura majoritária.

Federações

O PSB vive um momento delicado, pois aqui no estado é totalmente ligado ao cada vez mais bolsonarista ex-tucano Reinaldo Azambuja e no plano nacional cresce em importância, como aliado do presidente Lula.

Encolhendo

O PSD, que cresce em boa parte dos Estados brasileiros, em Mato Grosso do Sul, não dá sinais de que possa seguir a tendência nacional. Nem mesmo Nelsinho Trad demonstra muita certeza de que irá manter seu projeto de reeleição ao Senado como membro vida sigla.

Meninos eu vi

O deputado federal Flávio Derzi conversava animadamente com o deputado estadual Londres Machado e percebendo a presença de jornalistas, começou a provocar a curiosidade destes. Ele passou a falar em traição e citou o nome do ex-prefeito de Dourados, Zé Elias Moreira, dizendo que ambos deveriam trair o

político de Dourados que era candidato a Governador.

– A gente tem que trair ele na campanha, pois se ele ganhar aí será que vai trair a gente.

