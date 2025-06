Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Prudência e canja de galinha

As articulações para a definição do cenário eleitoral de 2026 parecem seguir no estilo do ex-governador Reinaldo Azambuja, que prefere a moderação na tomada de decisões e esperar até o último momento. As idas e vindas na composição da federação, fusão ou incorporação do Podemos e PSDB demonstram que qualquer decisão tomada agora pode não ter um prazo de validade muito longo.

Desde o início das negociações, Reinaldo recomenda cautela e algumas vezes sinaliza que tudo deverá ser definido somente em 2026. Nem mesmo uma filiação ao PL, que é atualmente uma das maiores bancadas no Congresso, pode ser considerada como um caminho seguro, pois a sigla liberal corre o risco de ser extinta no curso do julgamento dos atos golpistas, uma vez que há fortes indícios de que destinou recursos do Fundo partidário.

Candidata

Entre os membros do PP, existe uma certeza quanto à candidatura da senadora Tereza Cristina à presidência da República em 2026. Ninguém acredita que ela possa tentar o Governo do Estado.

Na disputa

A senadora Soraya Thronicke (Podemos) disse que, mesmo com o fracasso da união com o PSDB, vai manter seu projeto de reeleição. Por enquanto, cela confirma o apoio à reeleição de Eduardo Riedel.

Rejeição

A deputada estadual Lia Nogueira já teria comunicado ao ex-governador Reinaldo Azambuja que prefere se filiar ao PP em caso de saída do PSDB. Com o PL, ele nem quer pensar no assunto.

Briga

A possibilidade de uma nova eleição para a prefeitura de Nova Andradina pode azedar ainda mais a relação entre os deputados Pedro Caravina e Roberto Hashioka. O embate entre candidatos apoiados pelos parlamentares parece inevitável.

Futuro

Podem sair da disputa pelo Senado em 2026 dois prováveis candidatos ao governo em 2030. Naturalmente, tudo dependerá do resultado das urnas e isso já alimenta as negociações entre os grupos políticos.

Malas prontas

O deputado federal Dagoberto Nogueira estaria de olho em assinar ficha de filiação no MDB para tentar a reeleição, pois seria o nome do partido e ainda teria um forte apoio do Governo Lula, e reforçaria a base de apoio a Vander Loubet que quer disputar o Senado.

Meninos eu vi

O ex-deputado estadual Armando Anache, fiel aliado do ex-governador Pedro Pedrossian, sempre teve um estilo tranquilo e não se envolvia em polêmicas e, sempre que o clima começava a esquentar no plenário, acabava saindo de fininho ou, no máximo, permanecendo quieto. Durante um pronunciamento em que o também pedrossianista Valdomiro Gonçalves fazia e sofria forte ataque da bancada de oposição, ao ver Armando Anache deixando o plenário, citou o seu nome. Ele, para surpresa de todos, voltou e foi ao microfone da parte e disse.

– Eu até poderia auxiliá-lo, mas o trem de Corumbá já está para sair.

“Nada impede a gente de continuar no PSDB”, Reinaldo Azambuja, presidente regional do PSDB

em Mato Grosso do Sul.

