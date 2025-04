Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Muito barulho por nada

Começa a crescer a desconfiança de que a turma do PSDB que anunciou que estaria arrumando as malas para mudar de partido, até porque o fim estava próximo, pode ficar no mesmo lugar onde sempre esteve. Diante da possibilidade de composição de federação ao invés de fusão, os tucanos com mandato só poderão brocar de partido sem risco de cassação em março, durante a abertura da janela partidária.

Nas últimas semanas, cresceu muito a articulação para que ocorra a composição de uma federação entre PSDB, Podemos, Republicanos e até mesmo Cidadania. Nesse caso, tudo deve ficar exatamente do jeito que está e os deputados estaduais e federais, bem como os vereadores, caso considerem necessário, só mudarão de endereço entre os dias cinco de março e seis de abril de 2026.

Sem opção

Em Mato Grosso do Sul, a situação do PSD de repente ficou bem complicada, pois com a quase sepultada fusão com o PSDB, o partido ainda corre o risco de perder o Senador Nelsinho Trad que para tentar a reeleição pode aceitar o convite da Senadora Tereza Cristina e se filiar ao PP.

Desistência

A senadora Soraya Tronick já teria acertado para desistir de concorrer à reeleição ao Senado e vai tentar uma vaga na Câmara Federal. Uma possível fusão entre o PSDB pode acelerar ainda mais esse projeto, que vai contar até mesmo com o aval do governador Eduardo Riedel e do ex-governador Reinaldo Azambuja.

Prontidão

O ex-deputado federal Fabio Trad está cada dia mais perto de se filiar ao PT e hoje já tem assegurada uma candidatura à Câmara Federal. Dependendo da evolução das articulações, pode ser o candidato a governador com todo o apoio da alta cúpula petista, mas isso deve ficar para ser decidido no próximo ano.

Burburinho

Provocou muito burburinho o fato de o ex-governador Reinaldo Azambuja ter permanecido boa parte do evento que marcou a solenidade em Inocência, lado a lado com o deputado federal Vander Loubet. Como ambos são pré-candidatos ao Senado, há muitas curiosidades sobre o que conversaram.

Fica pra 26

A senadora Tereza Cristina caminha para levar o PP a lançar uma chapa pura para concorrer ao governo do estado e Senado. Para que isso ocorra, basta que Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja aceitem o convite feito por ela para se filiarem ao progressistas.

Disputa

A disputa pela vaga de Jerson Domingos que se aposenta do Tribunal de Contas no fim do ano, já mobiliza alguns deputados. Pelo menos dois declaradamente assumiram terem a pretensão de se tornarem conselheiros.

Meninos eu vi

O senador Delcídio Amaral, assim que entrou no mundo político de Mato Grosso do Sul como todo novato, foi alvo da desconfiança da maioria dos líderes da política local. Dentre outras coisas, ressaltava-se a sua falta de experiência para tentar ocupar uma cadeira no Senado Federal. Uma das respostas que ele deu foi uma citação que ouviu quando trabalhou com um dos maiores empreiteiros da história do país, Sebastião Camargo, dono da Camargo Correia.

– Seo Sebastião me disse um dia que, se você usar de bom senso, poderá fazer de tudo nessa vida.

Frase

“Vamos encontrar um nome forte para ser o nosso candidato ao Senado”

Senadora Tereza Cristina, presidente do Diretório Estadual do Partido Progressista de Mato Grosso do Sul

