Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Câmara Quente

Os próximos dias devem ser marcados por fortes emoções na Câmara Municipal de Campo Grande e na maioria das câmaras municipais do Estado, pois estará acontecendo uma forte movimentação de vereadores trocando de partido. Mas para alguns, a temperatura deve esquentar ainda mais naqueles locais onde o prefeito não conseguir fazer uma confortável maioria e pior ainda se essa maioria ficar na oposição, pois será muito complicado aprovar matérias da administração municipal.

Muito embora oficialmente a campanha comece somente em agosto, uma vez fechada a janela, os partidos devem colocar muitos cabos eleitorais nas ruas e próprios vereadores devem começar a se movimentar. Diante disso, já durante as sessões o clima deve esquentar com a apresentação de denúncias e dependendo do acirramento de ânimos os debates podem parar na Justiça. A previsão é de que o clima deve subir muito entre os vereadores a partir das próximas semanas.

Na pressão

O vereador Waldir Gomes ao chegar para assinara ficha de filiação do PP deixou escapar que a pressão estava muito grande. Ele que estava no PSD recebeu convite do PSDB, mas acabou decidindo entrar no partido da prefeita, o que desagradou muita gente que está apoiando a candidatura do tucano Beto Pereira.

Acordo

Comenta-se nos bastidores que Rose Modesto União Brasil) teria um acerto com André Puccinelli (MDB) para que aquele que estiver melhor na pesquisa apoie a candidatura do outro. Rose Gostaria de fechar a questão até o fim de março, mas Puccinelli quer um prazo até a convenção.

Pesquisa para todo gosto Nos bastidores há uma diversidade de pesquisa eleitoral circulando e todas agradam o gosto de quem está encomendando. Já tem gente de olho para acionar o ministério Público para tentar fiscalizar metodologia das consultas, isso só pode acontecer caso venham a ser divulgadas até mesmo nas redes sociais.

Mão de ferro

Ao exigir da direção estadual no diretório municipal do PL de Coxim, o ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrou claramente não pretende de jeito nenhum perdoar candidatos que venham a omitir seu nome nas suas respectivas campanhas ou pior ainda se fizerem acordo com o PT, ou partidos de esquerda.

Gordinho

Tem gente apostando que dependendo do andamento das articulações para a disputa eleitoral em Dourados, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) poderá assumir a “missão” de concorrer ao cargo por orientação do ex-presidente da República.

Presidenta

Após meio chamuscada do União Brasil, a senadora Soraya Thronicke parece estar chegando por cima no Podemos e já foi até lançada como candidata à presidência do Senado. Mesmo que não venha a vencer a disputa, ela poderá ganhar bons momentos na mídia nacional, o que pode ter reflexo na política estadual.

Barbosinha à deriva

O vice-governador, José Carlos Barbosa o “Barbosinha” vem encontrando dificuldades para conseguir um partido onde possa concorrer a prefeitura de Dourados O PP onde continua filiado tem Alan Guedes No PSDB há um congestionamento de candidaturas no PL a situação é complicada, pois depende de uma benção de Jair Bolsonaro e no PT nem pensar e ainda a coisa vai ficando cada vez mais complicada.

Meninos eu vi

O ex-presidente da Assembleia, deputado Valdomiro Gonçalves ouvia atentamente todos os aliados do ex-governador Pedro Pedrossian conversando sobre um processo que buscasse viabilizar a indicação de Pedrossian para o lugar de Marcelo Miranda nos atribulados anos que marcaram o início da implantação de Mato Grosso Sul. A certa altura chamara um desembargador para uma consulta. Pedrossian estranhou como Valdomiro ficou quieto durante a consulta e perguntou o motivo ao que rele respondeu – Na frente de juiz, jornalista e polícia e melhor ficar quieto.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: