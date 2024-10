Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Faltou a cereja

O PSDB elegeu 44 prefeitos em todo o Estado, mas acabou não indo para o segundo turno na disputa pela prefeitura da Capital que seria a “cereja do bolo” preparado pela cúpula tucana já com vistas à disputa eleitoral de 2026, tendo Eduardo Riedel concorrendo a reeleição e Reinaldo Azambuja ao Senado. Perder a disputa na Capital abre espaços para que surjam nomes em diversos segmentos que teoricamente já estavam enfraquecidos, como a direita e até mesmo o centro.

Com o fim, muito próximo do PSDB que pode se fundir ao MDB, a dupla Riedel e Reinaldo que já davam como certa a entrada no PL começa ter dificuldades em planejar o futuro, pois nas hostes emedebistas cresce o entusiasmo pelo nome de Simone Tebet, inicialmente para concorrer ao Senado, mas que com um leve empurrão de Lula pode ser a candidata ao Governo. Essa foi a impressão que ficou após o resultado eleitoral de domingo, mas que pode mudar com o passar dos dias.

Apoios fechados

O PL apoiando Adriane Lopes e o PT apoiando Rose Modesto são dois anúncios como certos para a disputa do segundo turno em Campo Grande. Isso deve acontecer, até porque parte dos dois partidos já estavam nas duas campanhas ainda no primeiro turno.

Efeitos da eleição paulista

O bom desempenho de Pablo Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo, apesar de não ter ido para o segundo turno, pode fortalecer o PRTB como principal partido de extrema-direita no país. Aqui no Estado, o partido é comandado pelo ex-deputado Capitão Contar.

Fortalecida

Não há mais dúvida que após levar Adriane Lopes para o segundo turno da disputa eleitoral em Campo Grande, a senadora Tereza Cristina assegura que ao processo eleitoral de 2026 deve passar por ela e mesmo que aceite concorrer a eleição presidencial, seja como vice ou encabeçando a chapa vai ter um nome para concorrer ao Governo do Estado.

Fortes

Alguns deputados saíram fortalecidos da disputa eleitoral municipal, entre eles, Pedro Caravina, Paulo Duarte, Zé Teixeira, Lídio Lopes e outros enfraquecidos como Roberto Hashioka, Coronel David, Zeca do PT, e Londres Machado.

Fim da linha

Alguns políticos sofreram derrotas que podem representar o fim de qualquer aspiração de retorno, como são os casos do ex-deputado estadual Maurício Picarelli e do ex-senador Delcídio Amaral. Picarelli não se elegeu vereador em Campo Grande e Delcídio ficou em quarto lugar na disputa pela Prefeitura de Corumbá.

Estancado

Apesar de ter aumentado o tamanho da sua bancada na Câmara, o PT manteve o seu desempenho das últimas eleições majoritárias. A deputada federal Camila Jara obteve quase 10% dos votos e repetiu o desempenho de outros candidatos petistas.

Meninos eu vi

O então governador André Puccinelli, ao ver o resultado eleitoral da disputa pela Prefeitura de Campo Grande em 2012, tomou um grande susto ainda no pátio do Tribunal Regional Eleitoral. O candidato, o ex-secretário de Obras, Edson Girotto, foi para o segundo turno bem atrás de Alcides Bernal e por pouco não perdeu a vaga para o tucano Reinaldo Azambuja. Ao ser procurado pela imprensa, ele disse.

– Acho que o povo está com fadiga de mim.

Frase

“Vou dizer ao Bolsonaro que ele errou”

Senadora Tereza Cristina, presidente regional do PL.

