Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

A olimpíada eleitoral

Muitos comparam a política ao jogo de xadrez por sua multiplicidade de estratégias que o jogador tem que lançar mão na movimentação das peças, até que consiga chegar ao objetivo final que é aplicar o movimento que coloca o adversário em xeque-mate. Mas estratégia não é uma característica apenas do xadrez, mas de todos os esportes, basta ver na olimpíada, onde muitas vezes o favorito acaba sendo derrotado diante de uma estratégia bem executada por um competidor tecnicamente inferior.

Até na próxima segunda-feira acontecerão algumas das jogadas importantes da disputa eleitoral que já está em andamento há muito tempo, mas que a partir do dia 6 de agosto já terá definidos todos os candidatos às prefeituras e as vagas nas Câmaras municipais. Ainda em comparação ao jogo do xadrez, pode-se dizer que o tabuleiro estará com todas as peças postas e cada jogador escolherá inclusive peças pretas ou brancas, escondendo as movimentações que irá fazer, sempre procurando colocar o opositor ou opositores em xeque.

Escondendo as cartas

A candidata do União Brasil à Prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto, tem mantido sigilo sobre a indicação do nome que deverá compor como vice a sua chapa. Uma das justificativas é que sempre que começa a articular uma indicação, começam as pressões de adversários para o cogitado não aceite o convite.

Enigma douradense

Continua complicada a eleição de Dourados, pois, a exceção do PT, os demais grupos políticos permanecem totalmente indefinidos tanto em relação à indicação dos vices quanto às composições sobre quem deverá apoiar quem. Pelas previsões, até a data limite ainda devem permanecer as articulações.

Barbosinha fora

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, aos poucos vai vendo seu projeto de concorrer à prefeitura de Dourados ficar mais distante. Muito embora não tenha oficialmente desistido, ele já nem é mais citado nas articulações políticas, mesmo estando no PSD, partido que pode fazer parte de possíveis alianças.

Último segundo

Mantendo mistério sobre o seu futuro na disputa eleitoral deste ano, mas admitindo ter recebido convites de diversos partidos para ser vice o ex-deputado e ex-candidato a governador, Renan Contar “reabriu” o PRTB para realizar a convenção na última semana do período estabelecido pelo TSE para que os partidos apresentem seus candidatos.

Fila no lambe-lambe

A visita do Presidente Lula pode se transformar numa ferrenha disputa entre os candidatos petistas para tirar fotos e garantir imagens com o presidente. Não se tem garantia de que ele volte ao Estado durante a campanha eleitoral, então esta poderá ser a última oportunidade.

Briga no interior

Depois que foi decretada a intervenção no diretório do PL, os demais partidos estão acolhendo os insatisfeitos como apoiadores de suas candidaturas. O ex-governador André Puccinelli e o ex-senador Deicídio Amaral não escondem de ninguém que muitos candidatos a prefeito ressuscitaram após a aliança PSDB/PL.

Meninos eu vi

O ex-deputado federal Ruben Figueiró, que cumpriu diversos mandatos como deputado estadual e federal e como segundo suplente, acabou cumprindo mandato de senador em substituição ao senador Antonio Russo, que já havia substituído a senadora Marisa Serrano. Ele ficou conhecido como deputado formiguinha, pois trazia recursos para todos os municípios para o então estado de Mato Grosso e posteriormente para Mato Grosso do Sul, Uma vez foi indagado sobre a origem do apelido e respondeu.

– Trabalho em silêncio.

Frase

“A política eleitoral fica fora do governo”

Secretário da Casa Civil Eduardo Rocha (MDB)

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: