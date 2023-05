Confira a coluna “Segredos de Estado”

Futura ex

Ao dizer que estava apenas como madrinha na confirmação informal da aliança entre o MDB e o PSDB para a disputa eleitoral de 2024, a ministra Simone Tebet, durante a sua passagem por Campo Grande, deixou a impressão de que é uma futura ex-eleitora de Mato Grosso do Sul. As notícias que circulam desde o final do segundo turno da eleição presidencial dão conta de que Simone estaria com projeto político de transferir o título para São Paulo, podendo até mesmo concorrer, já em 2024.

Isso é porque já se tornou uma figura política com projeção nacional, por ter disputado a eleição presidencial. Por estar no ministério do governo Lula, Simone Tebet é considerada, por muitos, o nome de maior projeção dentro do MDB, caso o partido decida por uma candidatura presidencial, em 2026. Outro fator que teria pesado nessa possibilidade de mudança de domicílio foi a pequena quantidade de votos que Simone teve em Mato Grosso do Sul, na eleição presidencial.

Filha

Denise Puccinelli é o nome que o ex-governador André Puccinelli estaria trabalhando para dar continuidade ao seu legado político. Nos bastidores do MDB, comenta-se que ela poderia ocupar uma vaga de vice ou ser candidata a uma das 29 cadeiras, na Câmara Municipal de Campo Grande.

Salvo

Uma anistia para todos os partidos nos processos referentes às cotas de gênero e mesmo com relação ao Fundo Partidário pode ser votada nos próximos dias e pode salvar o mandato do deputado estadual Rafael Tavares. O que está sendo julgado são as irregularidades cometidas justamente na eleição de 2022.

Estranha no ninho

Um influente tucano disse que, por enquanto, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, cada vez que comparece a um evento do Governo do Estado, vem sendo considerada como estranha no ninho, menos quando o ex-governador, Reinaldo Azambuja, participa da solenidade. Ele sempre busca uma aproximação com a prefeita e isso provoca muito ciúme entre os tucanos.

Liberal

O deputado federal Marcos Pollon gradualmente vai se tornando a principal liderança do PL, em Mato Grosso do Sul e tem trabalhado para tentar levar o ex-deputado estadual e ex-candidato a governador Capitão Contar para o partido. O problema é que o Capitão teria que abrir mão de seu projeto de concorrer a prefeito de Campo Grande.

Em movimento

Muito embora o nome que mais empolga dentro do PT para concorrer à Prefeitura de Campo Grande seja o de Camila Jara, a advogada Gisele Marques, que concorreu ao Governo do Estado, já teria sido mandada para o aquecimento, uma vez que a deputada federal demonstre interesse em buscar a reeleição, pois ela deve ser o principal nome do partido na disputa por uma vaga na Câmara, caso Vander Loubet concorra ao Senado, em 2026.

Azambuja

O ex-governador Reinaldo Azambuja já tem como certa a presença do MDB como aliado preferencial, nas disputas de 2024 e 2026, uma vez que já tem como certa, também, as ausências do PP e do PL, no arco de aliados do PSDB.

Meninos, eu vi

Ao confirmar sua candidatura a prefeito de Campo Grande, em 1988, o ex-deputado federal Plínio Barbosa Martins, que chegou a ser considerado como político aposentado, justificou sua candidatura com a frase:

– Tem eleição que você quer ser candidato e tem eleição que querem que você seja candidato.

Por Laureano Secundo.