Confira a coluna ‘Segredos de Estado’

Botando o bloco na rua

Nesta semana, os poderes legislativos municipal, estadual e federal retomam as suas sessões ordinárias, o que representa o início das atividades oficiais dos parlamentares, o que, na prática, não significa que estivessem parados nos bastidores. Nesse em que devem acontecer as eleições municipais as articulações não ficaram paradas durante o recesso, mas é claro que a partir do retorno das atividades normais “as conversas” e “os acertos” acabam acontecendo de um modo mais efetivo, objetivando a composição das alianças para a disputa das prefeituras em todo o território nacional.

Já no próximo mês, o calendário eleitoral prevê a abertura da janela para que os políticos com mandato possam trocar de partidos e os sem mandatos, mas que ocupam cargos na administração pública, possam definir as suas filiações, sendo que o prazo termina no dia 6 de abril. Nesse período, definições importantes são esperadas e uma delas deve ser por parte da superintendente da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste), a ex-deputada federal Rose Modesto, que tem seu nome cogitado para concorrer à prefeitura da Capital.

Fogo no PT

O deputado federal Zeca do PT e o federal Vander Loubet abriram a temporada de caça à candidatura de Camila Jara à prefeitura de Campo Grande. Ambos já manifestaram abertamente que seria bem melhor o PT não ter candidato na Capital e apoiar Rose Modesto. O assunto já agita os bastidores do partido.

Mais poder

A senadora Teresa Cristina (PP) está cada vez mais influente na administração da Prefeitura de Campo Grande, uma prova disso é que o vereador licenciado João Rocha, que hoje ocupa a Secretaria de Governo da prefeita Adriane Lopes e quer deixar o cargo, só sai depois que a senadora definir o nome do seu substituto. O mais cotado no fim de semana era Marco Aurélio Santullo.

Angustiados

Nos corredores da Assembleia Legislativa, alguns deputados parecem viver um período de angústia em função da falta de definição quanto ao destino dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, Waldir Neves, Ronaldo Chadid e Iran Coelho das Neves, afastados pelo STJ e esperando pelo julgamento. Os aflitos são candidatos à vaga na Corte de contas do Estado.

Na avenida

O deputado estadual Lucas Lima e o vereador Dr. Victor Rocha serão tema dos enredos das escolas de Samba Unidos da Vila Carvalho em Campo Grande e A Pesada em Corumbá, respectivamente. Muita gente considera o início de suas campanhas eleitorais.

Há vagas para candidatos

O senador Delcídio Amaral, que assumiu o comando do Partido da Renovação Democrática (PRD) em Mato Grosso do Sul, já está à procura de algum político que se disponha a concorrer à prefeitura de Campo Grande. Por enquanto, não se tem notícia de algum interessado.

Municialismo

O presidente nacional do PSDB, ex-governador de Goiás Marconi Pirillo vem a Campo Grande para falar sobre eleições municipais e tentar consolidar o nome do deputado federal Beto Pereira como candidato a prefeitura da Capital. É a segunda liderança nacional do próximo partido a dar apoio ao Beto, o primeiro foi o Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Meninos eu vi

O então presidente da Câmara, vereador Leon Denizart Conte, conduzia os trabalhos e percebia que um grupo animado extrapolava em termos de barulho no plenário do Legislativo. Como as gargalhadas aumentaram a ponto de impedir que todos ouvissem o que estava sendo dito na abertura dos trabalhos, ele disse.

– Quando terminar os trapalhões a gente dá prosseguimento à sessão.