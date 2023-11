Confira a coluna “Segredos de Estado”

Eleição de IA A inteligência artificial (IA) deve ser a principal novidade da campanha eleitoral do próximo ano e ainda não sabe-se bem que impacto terá, até porque não existe uma Legislação específica para a contenção de abusos. Se as redes sociais já foram decisivas nos pleitos mais recentes, principalmente na desconstrução de biografias, especialmente com a propagação de fake news, não precisa exercitar muito a criatividade para se imaginar quão nocivo poderá ser a utilização criminosa da inteligência artificial. Pelo que já se sabe, por meio da inteligência artificial é possível reproduzir a voz de uma pessoa com tanta semelhança que fica difícil distinguir da original e isso pode acontecer com a criação de uma declaração falsa ou na recriação de um diálogo que possa ser constrangedor para um determinado candidato. Como sempre, a Justiça anda pelo menos 10 passos atrás dos gênios do mal, até que se detecte que houve manipulação de um áudio, por exemplo, os estragos provocados poderão ficar sem conserto.

Ligeiro

O deputado estadual João Henrique Catan (PL) quer mesmo é ser candidato a prefeito de Campo Grande e já teria um acordo com Capitão Contar, seja no PL ou em outro partido. Os dois concordam em não apoiar, no primeiro turno, a prefeita da Capital, Adriane Lopes.

Gisele não morreu

Internamente no PT, a conversa é de que a candidatura da advogada à Prefeitura de Campo Grande ainda não está totalmente descartada. No partido existem três possibilidades, sendo uma a manutenção da deputada federal Camila Jara como candidata, outra indicando a vice de Beto Pereira e uma terceira, que seria lançar Giselle Marques apenas para constar.

Poder de Simone

Com o crescimento político da ministra do Planejamento, Simone Tebet, como figura nacional do MDB, sua influência dentro do partido é cada vez mais evidente e isso começa a se fazer sentir no partido aqui, em Mato Grosso do Sul. O comentário é de que será dela a palavra sobre as alianças do partido em 2024 e principalmente em 2026.

De vice não

A superintendente da Sudeco, ex-deputada federal Rose Modesto, já mandou avisar que a única possibilidade participar da disputa eleitoral em 2024 seria como candidata a prefeita. A vaga de vice, Rose tem respondido, a quem a procura, que não há a menor possibilidade de aceitar. Já em 2026, ela pensa até em concorrer ao Senado.

Limpa

O PSDB deve mesmo fazer um limpa na Câmara da Capital. Pelas contas, até o momento, o partido, em abril, passará a contar com uma bancada de uma dezena de vereadores. Os convites estão sendo feitos tanto pelo pré-candidato a prefeito, o deputado federal Beto Pereira, quanto pelo presidente regional do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja.

Clima pesado A eleição em Corumbá promete ter um clima pesado e até mesmo o falecido prefeito, Ruiter Oliveira, está sendo um dos alvos dos ataques dos adversários. O objetivo destes ataques seriam atingir a ex-deputada federal Bia Cavassa, viúva dele, que deseja ser a candidata pelo PSDB.

Meninos, eu vi

O ex-deputado Julio Maia, quando chegou ao Legislativo estadual, era extremamente tímido e, como bom interiorano, respeitoso com os funcionários mais velhos do Legislativo, chamando a todos de senhor e senhora. Quando era chamado de senhor pedia para que não o chamassem assim. Ao ser abordado pelo segurança da Assembleia, conhecido como Rubão, que além de funcionário do Legislativo também era campeão sul-mato-grossense de boxe, para saber como ele gostaria de ser chamado mostrou bom humor. – Você, que é campeão de boxe, pode me chamar como quiser.

“Se os tucanos lançarem candidato a prefeito de Dourados, estamos prontos para enfrentá-los”

Por – Laureano Secundo

