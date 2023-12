Confira a coluna ‘Em Alta’

Na Capital do sertanejo, o campo-grandense Thiago Filho, de oito anos, acaba de lançar sua carreira e já chega com single. A música “Fofura” já está disponível em todas plataformas digitais. Em menos de 24 horas de lançamento, ele já alcançou mais de 10 mil views no YouTube. Thiago nasceu e foi criado em Campo Grande. Thiago cresceu no reduto musical, pois seus pais tem uma editora e gravadora digital.

Que lindo que ficou o Centro e a Cidade do Natal, nossa cidade está linda. Parabéns, à prefeita Adriane Lopes e sua equipe por cuidar tão bem de Campo Grande. Se você não foi visitar estes lugares, eu recomendo dar uma passada por lá. Ficou demais…

Será que foi a pandemia que deixou todo mundo abalado com a saúde mental? Eu não sei dizer para vocês, mas é preocupante a quantidade de pessoas que vem enfrentando ansiedade e problemas mentais. O cantor Lucas Lucco, querido pelo seu talento, avisou que vai dar uma pausa na carreira para cuidar de si.

Conversei com uma dupla sertaneja, famosa da nossa cidade, ela também reclama da falta de espaço para os artistas regionais. Infelizmente, a falta de opção e incentivo para os músicos é grande. Lamentável que só se lembram deles na época eleitoral.

O Festival do Rock in Rio 2024, também anunciou Luísa Sonza como a nova atração do line-up e confirmou que a venda geral de ingressos acontece no dia 11 de abril. Ahhh esse evento eu quero ir, e vocês?

Ana Maria Braga fez um alerta sobre uso indevido de sua imagem e voz em anúncios de produtos de beleza supostamente milagrosos que circulam nas redes sociais e na internet. A apresentadora enfatiza que essas publicações são falsas e esclarece que não lançou nenhum produto de beleza.

Maria Cecilia e Rodolfo se unem a Guilherme e Benuto na inédita “Choraiada”. A música está disponível em todas as plataformas digitais e faz parte do quinto EP do projeto projeto “Maria Cecilia e Rodolfo – 15 Anos.”

Hungria resgata a essência do início de sua carreira e anuncia nova faixa, intitulada “Lobo Guará”.

O Di Propósito disponibiliza a última faixa do DVD “Além”.

