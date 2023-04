Confira a coluna “Conectado”

Tucanos

Há pouco mais de 17 meses das eleições de outubro de 2024, ao que tudo indica, há um consenso entre as duas principais lideranças tucanas no MS: o governador Eduardo Riedel (PSDB) e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), sobre o candidato do partido que vai disputar as eleições do ano que vem. O exprefeito de Terenos, ex-deputado estadual e deputado federal, Beto Pereira (PSDB), conforme a declaração mais recente do presidente tucano, Reinaldo Azambuja, seria o nome preferido: “Hoje, o nosso candidato é o Beto. Então, eu penso que já está pavimentado, dentro do PSDB, que na Capital o nosso nome é Beto Pereira. Porque ele está dialogando com todas as instâncias do partido, conversando com todas lideranças”, garantiu o presidente. E, como disse um tucano exaltado com a definição e que prefere não se identificar: “Se o presidente falou… a água parou”

Eleições 2024

Desta forma, outro nome garantido na lista de candidatos é o da atual prefeita Adriane Lopes (Patriota), que seria a candidatura natural, pois sairá à reeleição e somente acontecendo algum fato inusitado no cenário da política, para ela não ser a candidata. Assim, podemos antecipar um cenário, num primeiro momento, com pelo menos dois candidatos já dados como certos. Uma disputa entre Beto Pereira versus Adriane Lopes, que assumiu a prefeitura em um esboço de concessão feito pelo ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD). Pretensioso, o exprefeito tinha certeza de que ganharia a eleição para governador.

Se o seu desejo concretizasse, imaginava continuar comandando a Capital e o Estado, mas acabou quebrando a cara, ao terminar em sexto lugar e deixando a prefeitura nas mãos de outro partido. O grupo composto pela atual prefeita, fortemente influenciada pelo marido, o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota). Segundo analistas, isso tem sido mais problema do que solução, pois, influenciada por ele, a prefeita não consegue fazer uma administração com identidade própria. Outros nomes colocados na tábua da sucessão ainda dependem de seus partidos. Eles se encontram em análises e avaliações e estão na etapa de meras especulações.

Eleições 2024 (1)

São alguns candidatos que obtiveram boas votações, mas que dependem de negociações ou mesmo podendo seus partidos acertarem até mesmo composição na chapa majoritária, para a disputa 2024.

Entre os nomes postos e que levam em conta a votação obtida no pleito para governador e para deputado federal ou estadual, na Capital, em 2022 estão: Capitão Contar, que obteve 130.972 votos; seguido por André Puccinelli (MDB), que teve 107.260 votos; Rose Modesto (UB), com 68.620 votos; Marcos Pollon (PL), com 38.410 votos; ou Coronel David (PL) 24.218 votos; Luiz Ovando (PP), 22.256 votos; Camila Jara (PT), com 37.737 votos, entre outros.

Em outubro do próximo ano, os eleitores vão voltar às urnas, para escolher os representantes nas eleições municipais, que elegem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O pleito será em outubro de 2024, mas datas exatas ainda não foram definidas, pelo TSE.

Dourados

Em Dourados, a situação não é diferente da Capital. Com nomes tradicionais da política do município aparecendo sempre nas pesquisas, como o ex-deputado estadual Marçal Filho; o deputado federal Geraldo Resende (PSDB-MS); o vicegovernador, José Carlos Barbosa (PP), o Barbosinha; a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB); o ex-candidato a senador pelo PT, professor Tiago Botelho; o atual prefeito Alan Guedes (PP), entre outros. Outro fato novo no município foi uma pesquisa de avaliação interna, realizada recentemente para avaliar o desempenho de novas lideranças na política douradense e que causou surpresa. Com a finalidade de avaliar a inserção na disputa pela prefeitura de Dourados, da recentemente empossada deputada petista Gleice Jane (PT), a pesquisa apontou que o melhor nome para disputar a eleição, no campo da esquerda, hoje, no município, seria o do ex-candidato a deputado estadual e atualmente único representante do PT na Câmara de Dourados, o vereador Elias Ishy. Que venha 2024!

Por Bosco Martins

