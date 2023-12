Confira a coluna ‘Conectado’

Premiação

As principais lideranças políticas de Mato Grosso do Sul participam, nesta sexta-feira (1º), da terceira edição da Golden Night e que homenageia o ex-governador Reinaldo Azambuja, com a entrega do troféu que leva seu nome, para os destaques de 2023 e organizado pelo jornalista Lupércio Marques. Personalidades de diferentes áreas que se destacaram, como empresários, jornalistas, políticos, profissionais liberais receberão o prêmio. O jornal O Estado estará representado pela editoria de política e pelo titular desta coluna, se destacando pela liderança entre os leitores de jornais e pela atuação isenta e de credibilidade. Agradecemos, em nome, o reconhecimento de toda a equipe de trabalho do jornal O Estado e da diretoria à premiação.

O ex-governador Reinaldo Azambuja já confirmou presença no evento, junto com a ex-primeira-dama Fátima Azambuja. A entrega da premiação acontecerá no Clube Estoril, a partir das 20h30 e será abrilhantado pela Banda Lilás, com participação especial da cantora gospel Fabiane Hilgert e a cantora revelação da música sertaneja, Juliana Monteiro.

…Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o jornalista “jardinense” Edmar Figueiredo, que preside a Acie (Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil), entidade com 61 anos de existência, realizou a festa de premiação anual da entidade. Segundo Edmar Figueiredo, o Prêmio Imprensa Estrangeira “é uma maneira de aproximar a imprensa internacional associada à maior entidade de correspondentes estrangeiros da América Latina, dos jornalistas brasileiros, em reconhecimento ao trabalho deles. Este ano, a ganhadora foi a jornalista Sônia Bridi, da Rede Globo, reconhecida como destaque em 2023 e pelo conjunto de sua carreira, em que sempre atuou nas causas relevantes do meio ambiente, da justiça social, dos direitos humanos e da democracia”, concluiu. O último a levar o prêmio havia sido o jornalista Alberto Gaspar, da TV Cultura de São Paulo.

Responsabilização

A palavra é esquisita, como a tese que, tomara, não venha a ser usada no futuro para censurar a imprensa. Mas a tese foi aprovada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), sobre a possibilidade de responsabilização de empresas jornalísticas que publicarem entrevistas que imputem crime a terceiros de forma falsa, com indícios concretos de que as declarações são mentirosas. A tese foi elaborada pelo ministro Alexandre de Moraes, com mudanças de Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. “A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia, porém admitindo a possibilidade posterior de análise e responsabilização.”

O ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello, criticou a tese. “Tempos estranhos. Verdadeiro embaraço à liberdade jornalística. Pode implicar intimidação”, afirmou Marco Aurélio, que relatou o processo e, antes de se aposentar, votou no sentido oposto da maioria. Já a presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Samira de Castro, disse que “a tese traz um grau de responsabilização minimamente condizente com as nossas preocupações de resguardo da liberdade de imprensa e de expressão”.

Pré-Sal

…E o Senado também aprovou, com 61 votos a favor e nenhum contra, uma proposta que autoriza o governo federal a utilizar recursos do Fundo Social do pré-sal para financiar a criação de uma poupança bilionária para estudantes do ensino médio. As despesas não serão consideradas para o teto do Orçamento da União deste ano.

Para a comentarista Adriana Fernandes: “É acórdão que se chama a aprovação pelo Senado de projeto de lei complementar que altera artigo do arcabouço fiscal para tirar do teto de gastos deste ano as despesas que vão financiar a bolsa poupança de incentivo à permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio. Com a aprovação do projeto, que precisa passar por mais uma votação na Câmara, acabou a aura em torno do arcabouço em apenas três meses”.

Rachadinha

Dois ex-assessores do deputado André Janones (Avante- -MG) reforçaram a acusação de “rachadinha”, prática ilegal em que o parlamentar embolsa parte dos salários de sua equipe. Um deles, Cefas Luiz Paulino, gravou, em 2019, o deputado dizendo que precisava do dinheiro dos assessores para recompor seu patrimônio, revelou o Metrópoles. Já Fabrício Ferreira de Oliveira, que trabalhou com o deputado até 2022, diz que a “rachadinha” era entregue em dinheiro vivo em envelopes.

Janones admite a gravação, mas diz que estava pedindo contribuição a amigos que viraram assessores e diz que Cefas tentou extorqui-lo. O PL formalizou um pedido de cassação do mandato de Janones. Rachadinha é um dos tipos mais básicos de corrupção parlamentar. Se bobear, não tem um único parlamento brasileiro em que alguém não pratique a rachadinha. Não é por isso que a gente tem que tolerar!

